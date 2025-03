6 Nations. Entre optimisme mesuré et mise en garde, la presse étrangère met la pression sur les Bleus

Alors que les Bleus visent le titre, les médias étrangers préviennent : l’Écosse ne viendra pas pour faire de la figuration. Entre optimisme mesuré et mise en garde, voici ce qu’en pense la presse étrangère.

Le XV de France s'apprête à affronter l'Écosse ce samedi 15 mars à 21h au Stade de France. Une rencontre qui intéresse particulièrement la presse étrangère compte tenu de son caractère décisif pour le gain du Tournoi. Les regards sont tournés vers les Bleus, en quête d'un nouveau titre après celui de 2022, face à des Écossais déterminés à créer la surprise. Il n'y aura certes pas de Grand Chelem à la clé. Mais pour l'équipe de France, ce trophée est presque aussi important. Il viendra récompenser le travail accompli depuis six ans. Et peut-être aussi atténuer la déception de l'échec du Mondial 2023.

Des Bleus déterminés à terminer le boulot

Le site Planet Rugby souligne l'importance de cette confrontation pour le classement final du tournoi. La France, l'Irlande et l'Angleterre sont en lice pour le titre, et une victoire bonifiée des Bleus contre l'Écosse scellera leur triomphe. Cependant, les Écossais, bien que mathématiquement hors course, ont à cœur de terminer sur une note positive et de jouer les trouble-fêtes.

Et ça, les Bleus l'ont bien compris. Galthié rappelant en conférence de presse que le risque de décompression après une performance, comme en Irlande, n'était pas rare chez les Bleus. Le sélectionneur et son staff ont été particulièrement attentifs à ce que les joueurs restent concentrés durant toute la semaine.

6 Nations. Galthié persiste et signe : 7-1, Auradou, Fickou, un XV de France construit pour performerLes Bleus entendent bien poursuivre sur leur lancée après la démonstration dublinoise. Galthié a fait confiance à son "Bomb Squad" en optant pour une composition avec sept avants sur le banc, stratégie inspirée du modèle sud-africain. Une approche critiquée par certains mais qui a fait ses preuves. Particulièrement en deuxième période où les Français ont fait la différence au tableau d'affichage à Rome comme en Irlande.

Côté écossais, Gregor Townsend a procédé à des ajustements notables. Le jeune deuxième ligne Gregor Brown obtient sa première titularisation dans le tournoi, remplaçant Jonny Gray. De plus, Matt Fagerson est aligné en numéro 8 en l'absence de Jack Dempsey, blessé. Ces changements témoignent de la volonté écossaise d'apporter du sang neuf et de l'énergie face aux favoris français.

Les clés du match vues par les analystes étrangers

Les observateurs s'accordent à dire que la constance sera cruciale pour l'Écosse. Lors de leur précédente rencontre contre le Pays de Galles, les Écossais ont alterné le meilleur et le pire, passant d'une avance confortable à une fin de match sous pression. Leur entraîneur, Gregor Townsend, a insisté sur la nécessité de maintenir une performance de haut niveau pendant 80 minutes pour espérer rivaliser avec la France.

6 Nations. Le XV de France avec Fickou, Lucu et Meafou pour aller chercher le titre : la composition dévoiléeDe son côté, la France devra capitaliser sur sa puissance collective. L'adoption d'un banc renforcé en avants démontre une volonté d'imposer un défi physique constant aux Écossais. Cependant, l'absence de Dupont pourrait influencer la fluidité du jeu français, bien que Lucu ait déjà prouvé sa capacité à gérer la pression au plus haut niveau.

L'optimisme prudent de la presse britannique

Les médias britanniques, notamment The Independent, reconnaissent la difficulté de la tâche qui attend l'Écosse au Stade de France. Néanmoins, ils rappellent que les récentes confrontations entre les deux équipes ont souvent été serrées, avec des écarts minimes au score. Cette réalité alimente l'espoir d'une performance écossaise solide, malgré le statut de favori des Bleus.

La rencontre de samedi s'annonce passionnante, avec des enjeux majeurs pour les deux formations. La presse étrangère souligne l'importance de la constance et de la stratégie dans ce duel. Les Bleus, portés par une stratégie audacieuse et une envie de titre, devront se méfier d'une équipe écossaise imprévisible et déterminée à déjouer les pronostics.