6 Nations. Entre Espoir et Réalisme : Emmanuel Meafou rêve du XV de France : ''J'espère que je serai pris''

À quelques semaines du 6 Nations, Emmanuel Meafou ne préfère pas penser au XV de France mais il espère faire partie du groupe pour préparer le Tournoi.

RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ?Le coup d'envoi du 6 nations 2024, c'est dans un peu plus d'un mois. Et si Antoine Dupont et Romain Ntamack ne feront pas partie de l'aventure, le Stade Toulousain devrait une nouvelle fois compter de nombreux représentants dans les rangs du XV de France.

Si les Baille, Cros, Jelonch, Marchand, Flament ou autre Ramos et Mauvaka sont attendus, Galthié pourrait (devrait ?) aussi retenu un nouveau venu : Emmanuel Meafou. Le deuxième ligne possède désormais son passeport et rien n'empêche le sélectionneur des Bleus de faire appel à ses services. RUGBY. Emmanuel Meafou bientôt Français et leader du pack tricolore ?Le Toulousain était déjà dans le viseur du staff tricolore avant la Coupe du monde. Il avait même été convié à Marcoussis. Alors que la liste des joueurs retenus pour préparer le Tournoi sera prochainement dévoilée, l'impatience grandit chez certains joueurs. Du côté de Meafou, en revanche, la concentration est de mise.

Il reste encore beaucoup de matchs à jouer en Top 14 comme en Champions Cup avant de penser au 6 Nations. Et personne n'est à l'abri d'une blessure. Pas même le colosse d'origine australienne. "Le plus important, c'est de gagner. Et sur un plan individuel, je sais que je peux travailler encore plus", a confié Emmanuel Meafou en conférence de presse avant le match contre Toulon en Top 14 samedi.

S'il ne veut pas trop y penser pour le moment, il garde cependant le XV de France dans un coin de sa tête. "J'espère que je serai pris dans ce groupe de 42." Si son profil serait un plus pour l'équipe de France, les places sont chères chez les Bleus. XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?En particulier depuis que Fabien Galthié a indiqué qu'il pourrait ne sélectionneur que 34 joueurs pour notamment aller dans le sens des clubs de Top 14. Ces derniers ont fait de nombreux efforts en vue de la Coupe du monde 2023 en laissant leurs cadres à la disposition du XV de France. Il s'agit aussi de trouver un équilibre afin de maintenir les bonnes relations entre les différentes parties.

Au Stade Toulousain, on se prépare donc à potentiellement être privé d'un autre joueur important de l'effectif après avoir accédé à la demande d'Antoine Dupont de rejoindre l'équipe de France à 7. Sans oublier que Romain Ntamack ne sera pas de retour avant le printemps. Les récentes prestations de Pierre-Louis Barassi laissent aussi penser qu'il pourrait aussi être appelé par Galthié.