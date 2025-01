Cyril Baille revient après un an d'absence avec l'équipe de France. Fabien Galthié a décidé de le faire commencer sur le banc : une nouvelle option tactique pour le sélectionneur ?

Le Tournoi des Six Nations marque le retour en sélection de Cyril Baille, privé de tournée d’automne à cause d’une grave blessure. Le Toulousain était sorti en demi-finale face à La Rochelle, victime d’une rupture des ligaments d'une cheville et d’une fracture du péroné.

Près de sept mois plus tard, le pilier international est de retour sur les terrains. Logiquement, Fabien Galthié a décidé de le rappeler pour préparer le Tournoi des Six Nations. Mais, surprise au moment de l’annonce de la composition d’équipe : Cyril Baille débutera sur le banc face aux Gallois.

Une situation presque inédite

C’est donc le Toulonnais Jean-Baptiste Gros qui aura le numéro 1 dans le dos. Une situation rare pour Baille qui n’avait plus entamé un match des Bleus sur le banc depuis le 22 novembre 2020 face à l’Écosse ! Une éternité.

Le plus surprenant dans tout ça, c’est que Gros compte un plus faible temps de jeu que le Haut-Garonnais depuis son retour de blessure (47’ contre 99’). Néanmoins, le pilier de 25 ans a tenu la baraque en novembre et se voit récompensé de ses bonnes performances. De plus, sa blessure était moins grave et il a été écarté des terrains moins de deux mois.

Alors, est-ce que cette tendance est amenée à durer en équipe de France ou est-ce un choix purement circonstanciel ? Les deux réponses peuvent être envisagées.

L’exemple des Springboks

On sait Fabien Galthié très friand des inventions de Rassie Erasmus, coach des doubles champions du monde. Il est notamment connu pour être l’inventeur de la « bomb squad ». C’est le principe d’avoir des avants sur le banc tous aussi forts que les titulaires et souvent de les faire rentrer tôt dans le match pour faire la différence. C’est encore mieux si vous utilisez un banc en 7/1 (sept avants et un seul trois-quart), une autre invention d’Erasmus.

Fabien Galthié veut s’inspirer des meilleurs et la présence de Baille et Marchand sur le banc traduit peut être cette envie de densifier son groupe de « finisseurs ». D’autant que Cyril Baille doit regagner sa place au vu des excellentes sorties de son concurrent en automne.

Au-delà de la stratégie de la « bomb squad », il y a aussi des arguments pragmatiques. Cyril Baille revient tout juste de blessure et a manqué toute la préparation lors de l’intersaison. Un joueur de son gabarit a besoin d’un certain temps pour retrouver le rythme et être performant au niveau international. Le faire débuter sur le banc permet de lui enlever un peu de pression et d’éviter de croiser le fer avec les meilleurs piliers adverses.

La suite du Tournoi nous donnera plus d’indications sur les intentions de Galthié concernant ses piliers. Rendez-vous vendredi soir pour voir les premiers pas de Cyril Baille en sélection cette saison.

