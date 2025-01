6 NATIONS. Pourquoi le banc en 6/2 de Galthié ne rassure pas sur les ambitions de jeu des Bleus ?

La composition d'équipe du XV de France a été annoncée par Galthié ce mercredi avec un banc en 6/2, une mauvaise nouvelle pour le jeu proposé ?

Ce mercredi, Fabien Galthié a annoncé la composition d’équipe du XV de France pour affronter le Pays de Galles vendredi. Si le sélectionneur a dû jongler entre les blessures (Fickou, Ollivon, Flament, Danty…), un élément a retenu notre attention : le banc composé de six avants et seulement deux trois-quarts.

Des attentes grandissantes

Si au début de son mandat Fabien Galthié a hérité d’une équipe en reconstruction, le spectacle et le jeu n’étaient pas la priorité. Il a donc opté pour un jeu de dépossession et assumer le fait de prendre le moins de risques possible. Depuis, le XV de France a battu trois fois les All Blacks et réalisé le Grand Chelem en 2022. Les clubs français dominent la Champions Cup depuis quatre ans, infligeant des déculottées aux clubs européens.

Naïvement, on pourrait imaginer que l’équipe de France s’inspire de ses meilleurs clubs pour développer un rugby léché et mettre en valeur les talents exceptionnels qui la compose. Mais il n’en est rien. Le staff tricolore s’entête à pratiquer un jeu restrictif, prenant le moins de risque possible. Mais le rugby reste un jeu, et pour gagner, il faut jouer.

"On tapait dans le ballon de façon éhontée", s'insurgeait Daniel Herrero au micro de Sud Radio en décrivant les dernières années du XV de France. "Est-ce que Fabien est prêt à aller vers ça ? Vers la construction tout-terrain, qui exige encore plus de vigilance technique ?", ajoutait l'ancien entraineur.

La répartition du banc

Pour analyser les ambitions de jeu d’une équipe avant un match, le banc de touche est souvent un bon baromètre. Pendant de nombreuses années, la répartition classique était en 5/3, comprenez cinq avants et trois trois-quarts. Une répartition équilibrée permettant d’amener de l’énergie sur tous les postes.

Petit à petit, certaines nations comme l’Afrique du Sud ont proposé des bancs en 6/2, voire en 7/1 ! L’idée derrière ça est d’imposer un défi physique énorme dans le jeu d’avant, et de régénérer la quasi-totalité de son pack en cours de match pour maintenir un niveau de performance élevé.

Le match qui se dresse devant le XV de France vendredi n’a rien d’un match couperet. C’est une rencontre du Six Nations certes, mais face à une équipe malade, classée 11ᵉ mondiale, juste devant la Géorgie et le Japon. Ce XV du Poireau n’a donc rien d’un ogre.

L’occasion est parfaite pour réviser ses gammes avant d’aller défier les cadors de la compétition. Si les Bleus n’envoient pas du jeu face aux Gallois, quand le feront-ils ? Probablement jamais. Le talent et la vitesse d’un Bielle-Biarrey ne doivent pas être utilisés qu’en contre-attaque. Le punch de Barassi ou les appuis d’Attissogbe sont inutiles si le plan de jeu n’est pas de déplacer le ballon. Nous avons la chance d’avoir une génération dorée, faisons la jouer au rugby.