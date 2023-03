6 NATIONS. Atonio en 3, Taofifenua en 5 et un banc en 5/3 : la compo probable des Bleus face aux Gallois

Ce mercredi, le XV de France a effectué son fameux entraînement à haute intensité, qui nous donne quelques enseignements quant aux potentiels titulaires...

On ne change pas une équipe qui gagne. Forcément, à la suite de la démonstration des Tricolores à Twickenham samedi dernier, le staff des Bleus ne semble pas trop enclin à modifier l'équipe qui affrontera les Gallois pour clôturer ce Tournoi des 6 Nations 2023. C'est en tous cas ce qu'a indiqué l'entraînement à haute intensité du jour. Lors de la séance d'entraînement qui donne généralement de précieux indices quant aux joueurs qui débuteront le week-end, restait donc 13 des 15 titulaires qui ont battu l'Angleterre. Seul Uini Atonio, de retour de suspension, et Romain Taofifenua, qui profite de l'absence de Paul Willemse, avaient intégré le XV de départ. Ailleurs, les Baille, Marchand, Alldritt, Dupont, Danty et consorts portaient tous bien la chasuble blanche des titulaires.

Les seuls autres changements devraient donc apparaître sur le banc, où le Rochelais Thomas Lavault a alterné avec le Montpelliérain Bastien Chalureau pour le numéro 19. Pour l'heure, difficile de dire lequel des deux sera sur la feuille de match même si la puissance du Ciste collerait plus avec ce qu'ont l'habitude d'avoir les Bleus parmi leurs finisseurs. Idem pour le choix du numéro 18, qui devrait tout de même revenir à Sipili Falatea, malgré les bonnes 50 minutes du Toulousain Dorian Aldegheri la semaine passée. Pour le reste, c'est un banc avec 5 avants et 3 arrières qui devrait à nouveau être choisi et de fait, Macalou, Lucu, Moefana et Jaminet y seront sans trop de surprise. La composition d'équipe sera officiellement donnée ce jeudi à midi.