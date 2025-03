8 essais, 5 matchs, 1 trophée en jeu : Bielle-Biarrey face à trois rivaux pour le titre de meilleur joueur du 6 Nations

Après ce Tournoi de tous les records, Louis Bielle-Biarrey est logiquement nommé pour le titre de meilleur joueur du Tournoi. Seul hic : il n'y a aucun avant parmi cette sélection.

Le rideau est tombé sur cette édition 2025 du Tournoi des 6 Nations, mais l’heure des distinctions individuelles approche. Parmi les quatre joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la compétition, un seul Français figure dans la liste : Louis Bielle-Biarrey. L’ailier des Bleus, auteur d’un Tournoi record avec huit essais, se retrouve en concurrence avec Tommy Freeman (Angleterre), Tommaso Menoncello (Italie) et Blair Kinghorn (Écosse).

Bielle-Biarrey, un record en poche

À seulement 21 ans, Louis Bielle-Biarrey s’est imposé comme une arme offensive redoutable. L’ailier bordelais a marqué au moins un essai lors de chaque match, établissant ainsi un nouveau record dans le format actuel du Tournoi. Avec huit réalisations en cinq rencontres, il dépasse Jacob Stockdale (sept essais en 2018) et égale les performances historiques de Cyril Lowe (1914) et Ian Smith (1925). Sa vitesse et son instinct de finisseur en font un prétendant sérieux pour décrocher le trophée.

Freeman, Menoncello et Kinghorn en embuscade

Face à lui, Tommy Freeman a connu une trajectoire similaire avec l’Angleterre. Comme Bielle-Biarrey, il a marqué lors de chaque match, contribuant grandement à la deuxième place finale du XV de la Rose. L’ailier de Northampton a été l’un des atouts majeurs du jeu anglais grâce à sa puissance et sa capacité à conclure les actions.

Déjà sacré meilleur joueur du Tournoi en 2024, Tommaso Menoncello pourrait réussir un doublé. Moins spectaculaire que les deux ailiers, le centre italien a impressionné par son activité défensive hors normes, avec 59 plaquages réussis. Véritable roc du système italien, il a aussi su se montrer précieux offensivement dans un collectif en constante progression.

Enfin, Blair Kinghorn, repositionné à l'arrière avec l'Écosse, a brillé par son impact dans le jeu offensif. Avec 860 mètres parcourus ballon en main, dont 575 mètres gagnés, et 13 passes après contact, il s'est imposé comme un véritable dynamiteur de défenses. Son influence dans le jeu écossais pourrait peser dans la balance.

Un trophée sans avant… et sans Cros ni Moefana

Si la sélection des nommés récompense des trois-quarts, certains absents interpellent. François Cros, irréprochable dans son abattage et pilier du pack tricolore, et Yoram Moefana, impressionnant de régularité, ne figurent pas dans la liste. Plus surprenant encore, aucun avant ne fait partie des finalistes, alors que des joueurs comme Caelan Doris, Thibaud Flament ou encore Ben Earl ont marqué la compétition.

Les votes sont désormais entre les mains du public, qui a jusqu’au 24 mars pour élire le meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2025. Louis Bielle-Biarrey peut-il succéder à Antoine Dupont, dernier Français à avoir remporté cette distinction en 2020 ? Réponse dans quelques jours.