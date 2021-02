6 Nations 2021. XV de France. Gabin Villière et Mohamed Haouas positifs au Covid-19

La FFR a fait le point sur les derniers résultats des tests, sur 32 résultats, 29 sont négatifs à ce jour. Gabin Villière et Mohamed Haouas sont positifs.

6 Nations 2021. Le XV de France privé d'Antoine Dupont pour l'Ecosse ?Les affaires du XV de France ne s'arrange pas avant le troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Écosse. Après les entraîneurs Fabien Galthié et Williams Servat, puis le demi de mêlée Antoine Dupont, deux autres joueurs ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'ailier Gabin Villière (Toulon) et du pilier Mohamed Haouas (Montpellier). Pour rappel, le Toulousain Dupont, asymptomatique a été placé à l'isolement. Il devrait en être de même pour le Toulonnais et l'Héraultais. Face à ces probables forfaits pour recevoir l'Écosse au Stade de France, une nouvelle liste de 31 joueurs convoqués pour le rassemblement du 21 février sera communiquée ce dimanche. La Fédération précise que Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj ont été « cas-contact » au sein de leur club, le RCT. Dans le communiqué on apprend aussi que "l’hypothèse d’une contamination du XV de France par un joueur de France 7 est incertaine et n’est pas prouvée." Malgré toutes les précautions prises, un septiste avait en effet été testé positif.

Les joueurs testés négatifs à la Covid-19 sont Uini ATONIO, Cyril BAILLE, Demba BAMBA, Hassane KOLINGAR, Baptiste PESENTI, Pierre BOURGARIT, Dorian ALDEGHERI, Julien MARCHAND, Peato MAUVAKA, Bernard LE ROUX, Killian GERACI, Romain TAOFIFENUA, Paul WILLEMSE, Grégory ALLDRITT, Dylan CRETIN, Anthony JELONCH, Charles OLLIVON, Cameron WOKI, Sébastien BEZY, Baptiste SERIN, Louis CARBONEL, Matthieu JALIBERT, Pierre-Louis BARASSI, Gaël FICKOU, Arthur VINCENT, Damian PENAUD, Teddy THOMAS, Anthony BOUTHIER, Brice DULIN.