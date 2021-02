6 Nations 2021. Le XV de France privé d'Antoine Dupont pour l'Ecosse ?

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont a été testé positif au Covid. Le Toulousain pourrait donc être forfait pour le match face à l'Ecosse dans le Tournoi.

XV de France : Fabien Galthié contrôlé positif au Covid-19Après Fabien Galthié et William Servat, c'est au tour d'Antoine Dupont d'être positif au Covid-19. La participation du demi de mêlée du Stade Toulousain au troisième match des Bleus face à l'Ecosse est incertaine. Dans son communiqué, la Fédération française de rugby précise que 11 des 12 premiers résultats sont négatifs. "Les joueurs testés négatifs à la Covid-19 sont Dorian ALDEGHERI Julien MARCHAND, Peato MAUVAKA, Cyril BAILLE, Dylan CRETIN, Charles OLLIVON, Anthony BOUTHIER, Louis CARBONEL, Romain TAOFIFENUA, Paul WILLEMSE, Arthur VINCENT." Le seul positif est donc Antoine Dupont. Asymptomatique, il va cependant devoir rester à l’isolement dans les prochains jours conformément au protocole sanitaire et pourrait donc être forfait pour l'Ecosse. Il n'est également pas impossible que d'autres joueurs aient été contaminés. D'autant plus que la bulle sanitaire stricte mise en place a éclaté pour permettre aux joueurs de retourner en famille. 6 Nations. XV de France. Éclater la bulle sanitaire, fausse bonne idée ?