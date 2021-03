6 Nations 2021. Quand Gallois et Scots se brossent dans le sens du poil avant France - Ecosse

Bons joueurs à l'issue de la rencontre, le scénario de la victoire française la semaine passée et les déclarations tricolores en suivant feraient-elles grincer des dents les Gallois ? Il le semble, en tous cas, au vu des tweets de la Welsh Rugby Union. D'abord, la Fédération de la Principauté a identifié son homologue écossaise sur Twitter, lui rappelant qu'un jour de mars 1999, le Pays de Galles avait offert le (dernier) titre du Tournoi des 5 Nations à l'Ecosse - en battant l'Angleterre 31 à 23 à Cardiff - lors de la dernière journée.

Ce à quoi Scottish Rugby n'a pas manqué de répondre qu'elle "n'avait jamais oublié ce jour-là..." Comprenez ce que vous voulez mais il semblerait donc que la France n'ait pas que des amis à l'aube de disputer la "finale" du Tournoi ce vendredi soir au Stade de France. D'autant qu'au lendemain de ces premiers échanges, la Fédération du XV du Poireau - un brin taquine et ironique - n'hésitait pas à publier un montage photo sur son compte, représentant cette fois Alun Wyn Jones et ses partenaires en cercle et vêtus d'un kilt par-dessus le short tout en légendant : "le Pays de Galles ne soutiendra aucune équipe lors de France - Ecosse ce soir"...

Wales will not be supporting either side in #FRAvSCO tonight.



In our eyes, rugby is the only winner.#GuinnessSixNations pic.twitter.com/21IHqoamto