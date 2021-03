6 Nations 2021. On a suivi pour vous le duel de feu entre Damian Penaud et Duhan Van der Merwe

S'il n'a pas été aussi étincelant qu'attendu, le duel entre Damian Penaud et Duhan VDM que a pourtant créé les principales brèches de cette rencontre fermée.

ANALYSE. Quelles solutions pour les Bleus afin de contrer le colosse Duhan Van der Merwe ?Nous vous en parlions en préambule de la rencontre de ce vendredi soir : pour rendre les Ecossais aussi dangereux que de vulgaires mouches, les Bleus devaient - notamment - contrer leurs flèches, parmis lesquelles Duhan Van der Merwe est probablement la plus aiguisée. Mission accomplie ? Heu, joker... Aussi peu servi et surveillé fut le colosse (1m93 pour 106 kg) de 25 ans en cette soirée pluvieuse, il a tout de même inscrit un doublé dont l'essai de la victoire à la 83ème minute pour les Scots, portant son total à 8 réalisations en 10 sélections. Faisant également sauter au passage l'intouchable record de Brian O'Driscoll et ses 30 défenseurs battus lors du Tournoi 2000, en le devançant désormais d'une unité. Très fort !

Pour autant, Damian Penaud a t-il perdu son duel direct face au musculeux ailier d'Edimbourg ? Pas vraiment, non. Là, bien que sévèrement touché au nez sur son premier ballon, le virevoltant clermontois a fait bien plus que visser à double tour son couloir droit durant 82 minutes. Premier ballon pour VDM ? Coffré et poussé en touche par Penaud et Dulin justement, après un jeu au pied dans le dos bien senti de Ntamack. Premier duel à 50/50 ? Et voilà le fils d'Alain qui s'envolait au-dessus de la tête de son vis-à-vis après un nouveau jeu au pied de son ouvreur, Van der Merwe confirmant néanmoins qu'il est bien né en Afrique du Sud avec un plaquage assez rugueux sur le Tricolore à la retombée pour le propulser en touche à hauteur des 40 mètres français. Le reste ? Eh bien écoutez, Damian n'a pas été impressionné par le physique de titan de l'ancien Baby Bok, le mystifiant en 1 contre 1 à la réception d'une sautée parfaite d'Antoine Dupont avant d'offrir le premier essai Bleu de la partie à Dulin (35ème). N'étant pas du tout ridicule non plus dans le duel des statistiques, puisque qu'en plus de sa passe décisive, il s'en allait inscrire un essai à la 46ème minute de jeu au terme d'un nouveau numéro de soliste (bien décalé par un magnifique offload de Vakatawa), alors que Van der Merwe avait dû déserter son aile. Son 9ème en 22 sélections ! Au vu des promesses entrevues lors de ce duel d'enfer, que l'on regrette que la pluie battante eut bridé les possibilités d'aller les chercher... Mais nul doute que les deux phénomènes athlétiques remettront ça dans les saisons à venir, bien ancrés dans leur couloir à 1m91, 100kg et quelque chose comme 10,90 de moyenne au 100 mètres. Sur terrain sec, svp !

