6 Nations 2021. Matt Fagerson forfait contre la France !

Matt Fagerson forfait, c'est la grosse nouvelle de la journée ! Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'adage prend tout son sens dans ce cas-là, quand les Écossais vont se lamenter du forfait de leur puissant numéro 8, alors que les Bleus, se réjouiront de cette absence de taille dans les rangs adverses. Élément incontournable du XV du Chardon, le frère cadet du pilier Zander Fagerson, s'est blessé à la veille du choc face à la France. Au sein d'un communiqué, la SRU a annoncé la non-présence de son joueur, remplacé dans le XV de départ par Nick Haining : ''C'est décevant pour Matt, qui a toujours bien joué tout au long du Tournoi. Nick a maintenant l'opportunité dès le départ de montrer ses capacités dans ce qui sera un grand défi pour notre pack'', a commenté Gregor Townsend.

6 Nations 2021. Découvrez Matt Fagerson, le nouveau 8 surpuissant de l'Ecosse

Ryan Wilson appelé en renfort à la dernière minute prendra donc place sur le banc. Ce dernier honorera sa 50ème sélection avec la sélection nationale.

Matt Fagerson will miss Friday’s #GuinnessSixNations match against France through injury, with Ryan Wilson called into the Scotland squad as a replacement.



Edinburgh's Nick Haining starts at number 8, with Wilson in line to make his 50th appearance from the bench.



