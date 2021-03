6 Nations 2021. Lourde amende, match forfait : la presse étrangère vise les Bleus

La presse étrangère suit de près l'affaire du cluster français. Certains observateurs écossais souhaitent même de lourdes sanctions contre les Bleus.

En France, les Bleus sont dans la tourmente avec des cas de Covid. Si l'essentiel est leur bonne santé, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a demandé une enquête pour savoir d'où vient ce cluster. Mais on oublie les médias étrangers et les prochains adversaires du XV de France. Que pensent-ils de tout ça ? Tour d'horizon de la presse étrangère.

Scottish Daily Mail :

On pense maintenant que les Six Nations seront sous pression pour attribuer à l'Écosse la victoire pour leur match reporté. Au début du tournoi, les officiels ont insisté sur le fait que tout match impacté par Covid-19 serait réorganisé. Mais l'équipe écossaise de Gregor Townsend reste catégorique sur le fait qu'elle n'acceptera pas une nouvelle date qui les obligera à jouer avec une équipe affaiblie. [...] Le désir de remplir tous les rendez-vous et d'éviter les pertes financières l'emportera sur tout jugement moral, même s'il est également apparu qu'un groupe de joueurs français a quitté la bulle à Rome pour une sortie pour manger des gaufres.

Kenny Logan (ancien ailier écossais) a déclaré au Telegraph qu'il souhaitait que la France soit sanctionnée sévèrement d'une "lourde amende" et que le match soit perdu pour les Bleus :

Je voudrais voir l'Écosse jouer contre la France, bien sûr, mais il est difficile de voir comment cela peut se produire sans que l'Écosse ne perde des joueurs clé et ne soit dans un énorme désavantage. Si ce n'est pas possible, la France devrait déclarer forfait par 28-0, comme cela s'est produit lors des internationaux d'automne. Les gens diront que l'Autumn Nations Cup était différent dans le sens qu'il y avait un calendrier fixe et qu'ils (cf Les Bleus) se dirigeaient vers une finale, mais c'est la même chose avec les Six Nations, qui ont été conçues pour se rapprocher d'un Super samedi (cf dernière journée). Ce qui s'est passé a endommagé l'intégrité du tournoi et tout cela est une pagaille totale. C'est également injuste pour l'Écosse. [...] Tout cela est de la faute de la France et c'est incroyable qu'ils semblent essayer de donner encore des coups. Vous avez un entraîneur qui dit aux gens de rester sans réfléchir à deux fois avant d'enfreindre les règles. Ils se sont mis dans cette situation et ils ne devraient certainement pas en profiter et devraient devoir faire face aux conséquences. Ma solution consisterait à infliger à la France une amende du montant exact des revenus de diffusion, puis à utiliser cet argent pour payer les sociétés de télévision. Ce serait dur pour la France, mais ils ont créé ce gâchis et il est de leur responsabilité de le nettoyer."

Irish Times :

La gestion de la bulle de l'équipe dans leur base de Marcoussis semble avoir été amateur et même incompétente, sachant également qu'il y a eu auparavant des épidémies de virus chez les moins de 20 ans, l'équipe française masculine à 7 ans et les féminines.