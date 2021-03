6 Nations 2021. L'Écosse pulvérise l'Italie avant la finale française [VIDÉO]

L'Écosse recevait l'Italie pour son avant-dernier match du Tournoi des 6 Nations 2021. Le score est lourd pour les hommes de Franco Smith : 52-10.

Les journées se passent et se ressemblent pour les Italiens qui sont enfin libérés du Tournoi des 6 Nations cette année. C'est une nouvelle cuillère de bois et celle-ci est dure : ils ont battu leur record de points encaissés cette année. Il faut dire qu'en face, il s'agissait des Écossais qui venaient d'être battus par l'Irlande la semaine dernière.

Pourtant, dès le début du match, les hommes de Franco Smith prennent les devants et inscrivent un essai en coin par l'intermédiaire de Luca Bigi (7e). Derrière, c'est la dégringolade totale : 8 essais inscrits et un bonus offensif pour les Écossais. Cette défaite est la 32e consécutive et on peut voir dans certains médias le débat de la légitimité de la présence italienne dans le 6 Nations relancée. Mais derrière l'Italie, peu de nations européennes peuvent rivaliser avec les grosses écuries et hormis se tourner vers le Japon, la solution n'est pas une montée/relégation.

La mêlée et la touche écossaise ont fait le travail, permettant d'envoyer les coureurs sur la ligne italienne. On apprécie la relance écossaise depuis leurs 22 avec la vitesse de van der Merwe sur son aile, qui redonne à Stuart Hogg replacé en 10 ce jour-là. Ce dernier ne fait pas le pas de trop et croise directement avec Huw Jones qui a été très en vue ce samedi. L'Écosse se déplacera en France pour le dernier match du Tournoi 2021, après un report dû à des cas de covid dans les rangs français. La question est : auront-ils leurs meilleurs joueurs ce vendredi soir ?