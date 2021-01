6 Nations 2021 - Le gouvernement autorise les Bleus à aller en Italie

Le XV de France ira bien en Italie dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Mais la suite de la compétition pourrait être impactée.

Sous quelle forme se déroulera le Tournoi des 6 Nations 2021 ? C'est la question que beaucoup se posent à moins d'un mois du coup d'envoi du match entre l'Italie et le XV de France. Ce match justement, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué qu'il était pour l'heure maintenu alors que la situation sanitaire s'est agravée outre-Manche. Et c'est justement parce qu'il aura lieu en Italie et non au Royaume-Uni que cette rencontre n'a pas été impactée par les décisions gouvernementales. Le protocole présenté au ministère par la FFR l'a convaincu.

“Aujourd’hui, on maintient le premier match puisqu’il va se jouer contre l’Italie” précise Roxanna Maracineanu. #6Nations January 12, 2021

Pour rappel, l'Etat a demandé aux clubs de Top 14 de ne pas jouer les deux prochaines journées de Coupe d'Europe, entrainant le report de celles-ci par l'EPCR. La société organisatrice du Tournoi va-t-elle également être contrainte de changer ses plans ? "J’ai encore quelques précisions à demander à Bernard Laporte (président de la FFR) pour défendre le fait que le Tournoi puisse se tenir peut-être de manière différente dans le temps", a commenté Roxana Maracineanu via Le Figaro. On peut imaginer que la compétition pourrait se tenir dans un seul et même lieu dans une bulle sanitaire. La France se serait portée candidate. Le Tournoi va-t-il se tenir uniquement en France ? L'hypothèse est à l'étude