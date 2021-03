6 NATIONS 2021. La rédaction du Rugbynistère vote pour son équipe-type.

La rédaction du Rugbynistère, ou presque ! Voici nos équipes du Tournoi des 6 Nations 2021. Maintenant, c'est à vous de jouer !

L'équipe-type d'Oussama

Hogg

May - North - Fickou - Van der Merwe

Jalibert - Dupont

H. Watson - Stander - Curry

Willemse - Itoje

Furlong - Marchand - Genge

L'équipe-type de Thibault

Hogg

Rees-Zammitt - North - Fickou - Van der Merwe

Jalibert - Dupont

H. Watson - Alldritt - Navidi

AW Jones - Beirne

Sinckler - Marchand - W. Jones

L'équipe-type de Théo

Hogg

Rees-Zammitt - North - Henshaw - Van der Merwe

Jalibert - Dupont

H. Watson - Faletau - Ollivon

AW Jones - Beirne

Furlong - Marchand - Baille

L'équipe-type de Louis

Hogg

Rees-Zammmitt - North - Henshaw - Van der Merwe

Jalibert - Dupont

H. Watson - Faletau - Tipuric

AW Jones - Itoje

Furlong - Marchand - Baille

L'équipe-type de Clément

Dulin

Earls - Henshaw - Fickou - Van der Merwe

Biggar - Dupont

H. Watson - Faletau - Tipuric

Willemse - Beirne

Furlong - Marchand - W. Jones

Exercice classique, mais pas toujours évident, la constitution d'une équipe-type est attendue à chaque fin de compétition. Disons-le d'emblée, chaque équipe est forcément subjective. Mais en comparant chaque formation choisie par l'équipe du Rugbynistère, on voit que certains joueurs sont (logiquement) plébiscités. Ainsi, Antoine Dupont, Julien Marchand, Hamish Watson et Duhan Van der Merwe ont été cités par l'ensemble des rédacteurs.

Notons que le demi de mêlée tricolore et le 3e ligne écossais sont cités parmi les meilleurs joueurs de la compétition.

6 NATIONS 2021. Antoine Dupont nommé, qui sera élu meilleur joueur du Tournoi ?Autres nommés,Louis Rees-Zammitt, Tadgh Beirne, Taulupe Faletau et Robbie Henshaw (3/5) sont moins mis en avant, contrairement à plusieurs joueurs, absents d'une seule équipe-type. Pêle-mêle, il s'agit de Stuart Hogg, Tadgh Furlong, Matthieu Jalibert et George North.

Côté français, Brice Dulin, Charles Ollivon et Grégory Alldritt se sont invités dans une seule équipe. Deux pour Paul Willemse et trois pour Gaël Fickou ! Et vous, parmi ces cinq équipes, laquelle vous a le plus convaincus ? Et surtout, donnez-nous votre composition d'équipe-type du 6 Nations 2021 !