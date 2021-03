6 NATIONS 2021. Antoine Dupont nommé, qui sera élu meilleur joueur du Tournoi ?

Ce n'est pas une surprise, tant il a brillé individuellement dans ce Tournoi. Si sa gestion collective n'a pas toujours convaincu, Antoine Dupont a une nouvelle fois confirmé qu'il était au-dessus de la concurrence ballon en main... et même sans ballon, héritant son surnom de Ministre de l'intérieur par sa capacité à marquer des essais, en venant au soutien de ses coéquipiers.

Le demi de mêlée français est donc nommé parmi les meilleurs joueurs du 6 Nations 2021.

