6 Nations 2021. COMPOS. Sexton de retour avec l'Irlande, l'Italie avec un XV inchangé

Découvrez les compositions pour le match opposant l'Italie à l'Irlande ce samedi au Stadio Olimpico de Rome (15h15).

Pour le compte de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, Franco Smith le sélectionneur italien a décidé de reconduire la même équipe défaite à Twickenham. La Squadra Azzura sera menée par son capitaine et talonneur Luca Bigi, et pourra s'appuyer sur sa jeune charnière composée de Stephen Varney et Paolo Garbisi. Enfin, les seuls changements notables sont sur le banc, avec entre autre l'arrivée de Chérif Traoré, blessé en début de compétition ou Maxime Mbanda. Tommaso Allan sort du groupe et est remplacé par Federico Mori.

Italie 1 Lovotti 2 Bigi 3 Riccioni 4 Lazzaroni 5 Sisi 6 Negri 8 Lamaro 7 Meyer 9 Varney 10 Garbisi 11 Ioane 12 Canna 13 Brex 14 Sperandio 15 Trulla 16 Lucchesi 17 Traore 18 Zilocchi 19 Cannone



20 Mbanda 21 Braley 22 Mori 23 Bellini

Enfin côté irlandais, on note le retour du capitaine Jonathan Sexton. Commotionné face au Pays de Galles, l'ouvreur du XV du Trèfle avait dû déclarer forfait face aux Bleus. Plus globalement, c'est sept changements dans le groupe des 23 auquel à procéder le sélectionneur Andy Farrell. Le virevoltant Jordan Larmour est de retour sur une aile, tout comme l'expérimenté pilier Tadhg Furlong, tandis que Conor Murray toujours blessé ne sera pas de la partie à l'inverse de James Ryan titulaire en deuxième-ligne. Enfin, Robbie Henshaw fêtera sa 50ème sélection.