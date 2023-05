5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire du Stade Rochelais sur le Leinster.

Ce samedi, la Rochelle défie le Leinster en finale de la coupe des champions. Nous parions sur un succès des Maritimes face aux Irlandais à Dublin.

Des Irlandais sous pression

Les Irlandais ont beau avoir l'avantage de jouer à domicile devant leurs supporters, ce sont eux qui auront le plus de pression sur les épaules au coup d'envoi. En effet, contrairement au Leinster, la Rochelle reste justement sur un titre. Les Irlandais n'ont pas gagné de trophées depuis 2021. Surtout, ils ont été battus en finale par les Rochelais l'an passé et en demie l'année précédente. Ils restent également sur deux revers en championnat au stade des demi-finales et autant en finale de la compétition européenne (2019, 2020). Tous les regards sont donc tournés vers eux, notamment après la victoire de l'Irlande dans le Tournoi.



Des Rochelais au complet

Cette finale promet d'être un match mémorable. Et ce, en grande partie car les deux équipes pourront compter sur leurs meilleurs joueurs. C'est particulièrement le cas pour les Maritimes qui ne déplore qu'une absence dans le groupe. Ils pourront compter sur la puissance de leur deuxième ligne australien ainsi que sur une paire de centres australo-française qui fait des ravages cette saison. Autre fait important, les Rochelais aligneront cette année en finale leur demi de mêlée néo-zélandais. Forfait en 2022, il pourrait faire la différence.





Le Leinster sans son maitre à jouer

Comme La Rochelle, le Leinster pourra compter sur ses principaux leaders pour ce choc au sommet. On pense notamment à la paire de centres ou encore à son excellente 3e ligne composée d'internationaux irlandais. Mais un joueur pourrait cruellement faire défaut au quadruple vainqueur de la compétition. On pense ici à son ouvreur légendaire, forfait depuis de longues semaines. L'an passé, l'artilleur titulaire du XV du Trèfle avait passé 15 points en demie contre Toulouse puis 18 en finale face aux Rochelais. Outre sa précision au pied, sa vista et son expérience des grands rendez-vous pourraient manquer au Leinster ce samedi.



La puissance des Maritimes

Ce match est présenté par la presse étrangère comme "une guerre d'usure entre deux poids lourds". On peut en effet s'attendre à énormément de combat entre les deux packs dans les rucks comme en conquête. Celui de La Rochelle est particulièrement réputée pour sa puissance, notamment ballon en main. Mais pas seulement. L'organisateur nous apprend en effet que les Maritimes ont remporté plus de turnovers par match que toute autre équipe, soit une moyenne de 9,6 par rencontre. Ce qui montre qu'ils savent aussi très bien défendre et faire déjouer leurs adversaires.

Une revanche à prendre

Bien que les Rochelais restent sur deux succès de rang face au Leinster (en demie puis en finale), il y aura quand même un air de revanche dans l'air pour certains joueurs de la formation tricolore. On pense aux joueurs de l'équipe de France alignés sur la feuille de match pour cette finale qui ont été battus par l'Irlande cet hiver. Ils sont plusieurs à avoir gouté à la défaite sur cette même pelouse de Dublin. Et on peut penser qu'ils auront à coeur de sortir victorieux de cette rencontre à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. Une manière de reprendre un peu l'ascendant psychologique.

