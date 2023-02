5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulon face à Toulouse

Pronostiquez sur le résultat du match entre Toulon et Toulouse avec notre partenaire Winamax. Qui l’emportera selon vous ?

Parce que Toulouse est (très) diminué

Forcément, qui dit doublons, dit absence des internationaux, retenus avec leur sélection. Un constat qui s'applique particulièrement à Toulouse, qui va devoir se passer d'une quinzaine de joueurs pour affronter Toulon ce samedi soir en championnat. Autrement dit, la tâche sera rude, d'autant que de son côté, Toulon ne possède pas autant d'internationaux que son homologue rouge et noir. De quoi faire pencher la balance pour les Varois ce week-end à Marseille.

Toulon a cruellement besoin de points

À l'inverse de Toulouse, actuel leader du championnat avec 14 points d'avance sur Lyon (3ème), Toulon est en difficulté au classement. Seulement 9ème après 17 journées, les Varois ne sont en revanche qu'à deux petits points du Top 6. Une victoire face à Toulouse pourrait donc leur faire gagner de nombreuses places, dans une compétition où chaque point est important. En revanche, une défaite à domicile pourrait plonger Toulon dans une spirale négative, avant de se déplacer à Clermont, autre club en difficulté.

Toulon sait maîtriser Toulouse à domicile

Si ces dernières saisons, les déplacements à Toulouse sont souvent synonymes de lourdes défaites pour Toulon, la donne est bien différente à domicile. En effet, le triple champion d'Europe semble avoir trouvé la recette pour s'imposer face à Toulouse, et ce, depuis plusieurs années désormais. Pour preuve, le champion de France 2021 ne s'est plus imposé face à Toulon à domicile depuis presque 7 ans (30 avril 2016, victoire 10 à 12).

Parce que le Vélodrome ne réussit pas à Toulouse

On le sait, Toulouse est une équipe qui sait très bien se déplacer. Elle n'a pas de mal à s'imposer loin de ses terres, que ce soit ailleurs en France ou en Europe. Et pourtant, un stade ne réussit pas à Toulouse : le Vélodrome de Marseille. En effet, et comme vous le savez sûrement, Toulon n'hésite pas à délocaliser ses gros matchs à Marseille. Notamment pour les rencontres face à Toulouse, qui attirent toujours beaucoup de monde. Ce fut le cas par exemple la saison dernière, ou encore en 2019. Des affrontements qui ont eu la même issue : un succès de Toulon. C'est bien simple, pour revoir une victoire toulousaine au Vélodrome, il faut remonter au 28 mars 2015 (ce fut d'ailleurs la seule).

Cette rencontre n'est pas une priorité pour Toulouse

Comme dit précédemment, Toulon a vraiment besoin de s'imposer ce week-end, afin de ne pas être largué au classement. Contrairement à Toulouse, qui possède un bon matelas d'avance au classement. Ce déplacement à Marseille ne sera donc pas une priorité pour le club, qui a décidé cette année encore, de jouer à fond le championnat et la coupe d'Europe. De ce fait, le manager toulousain ne prendra aucun risque pour samedi, afin de ne pas cramer ses joueurs pour le reste de la saison.

