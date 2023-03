5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Montpellier sur Clermont.

Pronostiquez sur le résultat du match entre le MHR et l'ASM avec notre partenaire Winamax. Qui l’emportera selon vous ?

Montpellier se doit de réagir !

Actuellement 9es au classement, les derniers champions de France en titre vivent une tout autre saison cette année. Après 5 défaites et 1 nul en 6 matchs, les hommes de PSA doivent relever la tête, pour espérer avoir une chance de se qualifier cette année. Avec une équipe très solide devant, Montpellier va mettre un point d'honneur à stopper cette série noire, qui ne reflète pas le niveau de l'équipe.





Clermont ne voyage pas très bien

Depuis le début de saison, Clermont n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur, face à l'USAP, lors de la 7e journée de Top 14. Depuis, les Jaunards ont enchaîné 7 défaites loin de leurs bases, et n'ont pris que 2 points de bonus défensif, face à Brive et Castres. Depuis le début de la saison, les Auvergnats n'ont ramené que 7 points à l'extérieur, ce qui les places à la 11e place du classement à ce niveau-là.

Des motifs de satisfaction à Paris

Bien que les Cistes n'aient pas ramené de points de la capitale la semaine dernière, quelques espoirs ont semblé renaître. En effet, la première mi-temps de Montpellier a été un exemple de réalisme, car ces derniers ont réussi à inscrire deux essais, coup sur coup, durant le premier quart d'heure de la partie. À la mi-temps, les hommes de PSA mené 14 à 10, et avaient les clefs du match en main. Faute d'imprécision en seconde période, et du réveil des Parisiens, le MHR a subi durant 40 minutes avant de s'incliner 27-17. Néanmoins, nous retenons les actions tranchantes de la première mi-temps.





Montpellier enregistre de beaux retours

Si ces dernières semaines, Montpellier n'a pas pu compter sur ses meilleurs joueurs, c'est désormais le cas avec la trêve internationale de ce week-end. Les Montpelliérains vont retrouver leur paire de centres habituels, ce qui ne sera pas de trop au vu de l'association super-puissante présente chez les Clermontois. De plus, les Cistes possèdent un effectif XXL, et lorsque tout le monde est sur le terrain, les Héraultais peuvent gagner contre n'importe quel club.

Parce que la côte de Montpellier est intéressante

Avec notre partenaire Winamax, vous pouvez profiter d'une côte à 1,35 pour une victoire de Montpellier sur Clermont. De plus, en cas de victoire de plus de 10,5 points, la cote est augmentée à 2 ! Si vous pensez comme nous que les Cistes vont s'imposer avec panache face aux Auvergnats, cette alternative est à tenter ! Le match devrait démarrer sur les chapeaux de roues entre deux équipes qui encaissent et marquent beaucoup de points, ce qui devrait tourner à l'avantage des locaux. Avis aux amateurs.





