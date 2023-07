5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire des Fidji face aux Samoa avec notre partenaire Winamax.

Nette domination des Fidji

Ces dernières années, l'équipe des Fidji ne cesse de monter en puissance, et les résultats sur la scène internationale parlent d'eux-mêmes ! De plus, face aux Samoa, les Îliens se ratent que très rarement, comme en 2022 à domicile. Néanmoins, lors des six derniers affrontements entre ces deux équipes, cinq fois, les Fidji ont dominé les débats.

Une équipe terrifiante

Face aux Samoa, l'équipe fidjienne va lancer plusieurs joueurs qui n'ont pas connu le niveau international, mais également des cadres. Il y a des visages bien connus du Top 14 que ce soit au centre, à l'aile ou dans le paquet d'avants. Un groupe qui pourrait faire des ravages lors du Mondial.

Une expérience supérieure

Ces dernières années, l'équipe fidjienne a tenu à affronter les meilleures équipes mondiales, pour se forger une identité. Bien que les défaites soient présentes que les victoires, le contenu des matchs laissent penser à un meilleur niveau de jeu que les Samoans. De plus, l'année dernière, les noirs et blancs avaient infligé une correction (14-46), aux Barbarians Français, censée être l'antichambre de l'équipe de France. Puis, un match tout de même serré, 35-17, face à la grande équipe d'Irlande en 2022 avait aussi impressionné les sceptiques. À côté de cela, les Samoa n'ont pu jouer contre des équipes plus faibles sur le papier, comme la Roumanie, la Géorgie, les Tonga... et ces derniers s'étaient lourdement inclinés face à l'Italie (49-17).

Les Samoa ne sont pas fiables à domicile

Depuis 2015, le bilan des victoires à domicile des Samoans n'est pas vraiment glorieux ! En 12 rencontres, seulement 5 petites victoires sont notables, contre des nations mineures du mondial : États-Unis, Tonga, Canada. Le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, le Pays de Galles, les Fidji et les États-Unis sont venus à bout des compères de Fritz Lee.

Parce que la cote est belle !

Face aux Samoa, la cote des Fidji est particulièrement élevée, notamment, car c'est un match qui se déroule à l'extérieur pour les Fidji. Sur Winamax, profitez d'une cote à 2,30 ! Avec 100€ de mise, empochez la maudite somme de 230€ ! Avis aux amateurs et aux pronostiqueurs en herbe, sensations garanties !

Soyez responsables quand vous jouez. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Ils sont aussi strictement interdits aux mineurs. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé).