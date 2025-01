4ème de ProD2, Provence Rugby prête à dégainer son arme secrète pour accéder au Top 14 en 2025

Provence Rugby va pouvoir compter sur un renfort de poids dans les prochains jours avec George North, afin d’accélérer le pas dans cette ProD2.

Si Provence Rugby ne pointe qu’à la 4ᵉ place de la ProD2 à la mi-saison, tout porte à croire que la nouvelle année sera, comme depuis plusieurs saisons dans le bassin aixois, synonyme d’une belle dynamique.

Habitués aux fins de saison en boulet de canon, les Aixois ont d’autant plus de raisons d’y croire en 2025 qu’ils bénéficieront très prochainement d’un renfort XXL pour dompter cet âpre championnat de 2ᵉ division.

TRANSFERT. Un (très) grand talent de ProD2 attendu à La Rochelle la saison prochaine ?

Lui ? C’est évidemment George North, le Gallois à la carrière aussi remplie que ses cuisseaux - 121 sélections nationales, 3 capes avec les Lions Britanniques, plusieurs Tournois des 6 Nations et autres titres nationaux - sur le point de faire ses débuts sous le maillot noir.

"Le retour et donc le début de l’histoire de George North en Provence n’est plus très loin, indiquait le club dans un post ce mardi matin. Et avec lui, cette présence qui inspire. Déjà un leader par l’exemple, respecté et écouté. Après des mois de patience, de résilience, George a donc retrouvé les terrains, amenant une grande énergie."

À l’entraînement collectif et tout sourire en ce début de semaine, le 3/4 centre de 32 ans sera peut-être encore un peu juste et préservé en vue du déplacement à Agen, vendredi. Alors, l’athlète (1m94 pour 109kg) pourrait faire ses grands débuts en Pro D2 la semaine prochaine, devant le guichet fermé de Maurice-David, pour la réception du leader grenoblois.

PROD2. La solution ''made in Provence'' d’Aix pour contrer les gros porteurs grenoblois en demi-finale

Un renfort important et qui ne sera pas de trop pour tenter de faire tomber des Isérois impressionnants avant la trêve. Ni pour permettre à Provence, plus largement, d’atteindre ses objectifs. À savoir celui d’une accession en Top 14 dont on disait, à l’orée de cette saison, et à la vue du recrutement provençal, que ce serait pour 2025 ou jamais.

Pied d’or, mains d’argent, cannes de feu : Le meilleur joueur de ProD2 pour de meilleurs jours au LOU en 2025 ?

Alors ? Pour cela, l’ancienne figure des Ospreys devra aider ses coéquipiers à rester invaincus à la piaule et apprendre à gagner à l’extérieur (aucune victoire en 7 matchs jusqu’ici). Afin d’avoir de quoi s’offrir une demi-finale à domicile, à la fin du printemps. Chemin idéal pour tenter d’accéder à l’étage du dessus. Ce pourquoi George North a franchi la Manche l’été dernier…