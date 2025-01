Pied d’or, mains d’argent, cannes de feu : Le meilleur joueur de ProD2 pour de meilleurs jours au LOU en 2025 ?

L’excellent Gabin Lorre, qui cartonne en ProD2 depuis 2 ans, rejoindra le LOU à l’été 2025. Avec la lourde responsabilité de remplacer Davit Niniashvili, mais aussi d’amener son sourire dans les rangs lyonnais.

Malgré 4 points pris depuis l’arrivée de Karim Ghezal et durant les fêtes, le LOU ne va pas forcément mieux, pour l’heure. Pourtant, aux 4 coins de la ville lumière, l’opportunisme est de ce que l’on en sait, de mise, quant à l’avenir.

Notamment parce qu’en plus de la récente venue de l’ancien boss de la touche du XV de France et la prolongation en début de saison et sur le long terme de son capitaine Baptiste Couilloud, Lyon verra aussi débouler (sauf cataclysme) le meilleur joueur de ProD2 l’été prochain.

Une boule d’énergie et de bonne humeur qui devrait apporter son sourire du sud dans la grisaille rhodanienne pour la deuxième partie de 2025. Certes, nous n’y sommes pas encore, mais à l’orée de cette nouvelle année, pourquoi ne pas parler des changements positifs qui se préparent ?

Lorre, besoin de liberté

En ces quelques mots, vous aurez donc probablement reconnu Gabin Lorre, le fantasque arrière de Béziers. Lui n’est pas un joueur commode, aime les espaces, les facéties et la liberté d’entreprendre. Mais transpire le rugby et ma foi, mais preuve d’une réussite insolente au sein du jeu de mouvement proposé par les Biterrois, 2ème attaque du championnat.

"Ma liberté sur le terrain ? En effet, c’est quelque chose sur lequel j’étais vraiment attentif, insiste pour le Midi Olympique celui qui vient de fêter ses 23 ans. J’ai demandé s’il y avait un style de jeu vraiment établi, un plan de jeu où il fallait, par exemple, jouer au pied jusqu’au 40m. Je voulais savoir s’il y avait cette prise d’initiative acceptée. J’ai donc décidé de rejoindre Lyon.(…) J’ai regardé Davit Niniashvili qui a toujours pu prendre des initiatives dans son jeu et j’aspire à m’inscrire dans la même lignée. (…) J’ai eu un bon feeling en me rendant sur place."

Et question feeling, Lorre s’y connaît. Même si son choix fut fait pour se mettre en danger également, et devenir potentiellement, à terme, la pierre angulaire du triangle arrière lyonnais. Où on imagine déjà très bien sa probable connexion avec Baptiste Couilloud, souvent au relais intérieur de ses fusées des couloirs.

Les Bleus l'été prochain ?

En tous cas, l’heure était venue pour Lorre de quitter cette ProD2 si formatrice, mais devenue trop petite pour lui. Chaque semaine, il la survole, la magnifie, l’illumine de gestes plus fous les uns que les autres, à la main comme au pied. Avec une certaine réussite chiffrée également : 11 essais et 80% de réussite au pied jusque là, pour celui qui a inscrit 26% des points de son équipe cette saison.

Mieux, en 2024, l’Héraultais pure souche a inscrit pas moins de 20 essais en 28 matchs. Personne ne fait mieux, en 2ème division… Ajoutez à cela son coup de botte de 60 mètres et ses inspirations uniques parmi lesquelles cette capacité à dropper depuis sa moitié de terrain, et vous comprendrez pourquoi la flèche (dans tous les sens du terme) de l’ASBH pourrait constituer une arme fatale, même à l’étage du dessus.

Avant de découvrir les Bleus un de ces jours ? La concurrence ne manque et son profil relanceur n’est peut-être pas le plus plébiscité. Il en est d'ailleurs encore loin mais permettez-nous de croire qu’avec toutes ses qualités, sa progression dans les airs et sa baraka, Lorre pourrait très bien être appelé l’été prochain à aller affronter l’Angleterre A à Twickenham ou les All Blacks chez eux, avant même de découvrir le Top 14. Façon Melvyn Jaminet en 2021…

Parce que du Stade Municipal de Pézenas si cher à son cœur à l’Eden Park, il n’y aura peut-être qu’un pas. Pour les talents marginaux dans son genre…