45 % de contacts tête contre tête en moins, l'Écosse mène la charge pour un rugby sans commotion

Et si abaisser la hauteur des plaquages était la clé pour rendre le rugby plus sûr ? Découvrez comment cette simple règle a fait évoluer les comportements en Ecosse.

Un changement de règle bénéfique

Une récente étude menée par l'Université d'Édimbourg, en collaboration avec Scottish Rugby, apporte des nouvelles encourageantes pour la sécurité des joueurs de rugby. En abaissant la hauteur maximale autorisée des plaquages sous le sternum, soit au niveau de l'abdomen, le nombre de contacts tête contre tête a diminué de 45 % dans le rugby amateur masculin en Écosse.

Cette modification, introduite lors de la saison 2023/24 dans le cadre des essais de loi globaux de World Rugby, visait à réduire les risques de commotions cérébrales, un sujet de préoccupation majeur. Les résultats montrent que les joueurs sont désormais 22 % plus enclins à plaquer en se baissant à la taille, une technique recommandée pour minimiser les contacts dangereux.

Des statistiques parlantes

L'analyse de 18 702 plaquages lors de 60 matchs amateurs a révélé une diminution de 29 % des contacts tête-épaules pour le plaqueur et le porteur du ballon. De plus, les contacts entre la tête et le haut du torse ont chuté de 19 %. Ces chiffres attestent d'une évolution positive des comportements sur le terrain, favorisant des plaquages plus sécuritaires.

Une hauteur de plaquage plus basse est considérée comme la plus sûre, tant pour le plaqueur que pour le porteur du ballon.

Bien entendu, toute modification des règles entraîne une période d'adaptation. Les sanctions pour plaquages hauts ont triplé durant cette période d'essai. Néanmoins, aucune augmentation significative des autres formes de jeu déloyal n'a été observée, ce qui suggère une assimilation progressive des nouvelles directives par les joueurs.

Un engagement fort pour la sécurité

Dr David Pugh, médecin en chef de Scottish Rugby, souligne l'importance de cette initiative via le site de la fédération écossaise : "Au sein de la fédération, nous nous efforçons de réduire l'incidence des commotions cérébrales de toutes les manières possibles." Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de rendre le rugby plus sûr tout en conservant son essence.

L'Écosse n'est pas seule dans cette démarche. Onze pays, dont la France, participent à ce projet international piloté par World Rugby pour évaluer les effets de l'abaissement de la hauteur des plaquages. Les résultats positifs observés en Écosse pourraient ainsi inspirer des changements similaires ailleurs, renforçant la sécurité des joueurs à l'échelle mondiale.

Vers un rugby plus sûr et inclusif

Gav Scott, directeur du développement du rugby chez Scottish Rugby, affirme : "Nous cherchons à faire évoluer le jeu pour augmenter le bien-être des joueurs tout en le rendant plus excitant et inclusif." Cette initiative témoigne de la capacité du rugby à s'adapter et à innover pour protéger ses pratiquants sans altérer l'esprit du jeu.

En somme, cette étude écossaise illustre parfaitement comment une simple modification des règles peut avoir un impact significatif sur la sécurité des joueurs. Espérons que ces résultats encourageront d'autres fédérations à emboîter le pas, pour un rugby plus sûr et respectueux de ses pratiquants, aussi bien au niveau amateur qu'international.