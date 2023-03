15 de France. ''On ne peut pas en vouloir à son entraîneur'', Gérard Cholley défend Galthié sur le cas Jelonch

Très gravement blessé face à l'Écosse, Anthony Jelonch pourrait manquer la Coupe du Monde avec les Bleus. Une situation qui ne manque pas de faire réagir.

RUGBY. 15 de France. La course contre-la-montre a commencé pour Anthony Jelonch, et ça commence malDimanche, après un plaquage salvateur sur Van Der Merwe, le troisième ligne du 15 de France Anthony Jelonch sort sur blessure, après avoir passé un protocole commotion quelques instants auparavant. Lourdement touché au genou, le verdict est sans appel : rupture du ligament croisé antérieur. Une blessure qui remet grandement en cause sa participation à la Coupe du Monde, qui aura lieu dans un peu plus de 6 mois. De quoi agacer le père du principal intéressé, qui n'a pas hésité à charger le staff des Bleus, après la rencontre. Un avis que ne partage pas l'ancien international tricolore, Gérard Cholley. Actuellement vice-président du Castres Olympique, celui-ci n'a pas hésité à défendre Fabien Galthié et ses adjoints, auprès d'Actu Rugby : ''Je ne comprends pas les propos de son père qui rejette la faute sur le staff du XV de France. Attendez, le garçon, il voulait absolument revenir sur le terrain… C’est sûr que ce n’est vraiment pas de chance pour lui puisqu’il se blesse gravement juste après (...) Il avait tellement envie de rentrer et de jouer ce match... C'est normal, c'est un grand joueur et un grand compétiteur. Mais on ne peut pas en vouloir à son entraîneur, à partir du moment où il trépignait d'impatience en bord de terrain. À un moment donné, il faut aussi faire confiance au joueur''.

VIDÉO. 6 NATIONS. La charge coude en avant de Schoeman sur Dupont aurait-elle dû être sanctionnée ?Quant à un éventuel retour pour la Coupe du Monde, Gérard Cholley est loin d'être pessimiste. Mieux encore, il imagine tout à fait l'ancien Castrais trouver les ressources nécessaires pour réaliser cet exploit : ''Je suis sûr qu’il va tout faire pour revenir à temps, car il a une force mentale bien au-dessus de la moyenne''. Reste à voir désormais si le Toulousain aura le temps de revenir à 100% avant le Mondial, qui commencera le 8 septembre prochain...

