6 Nations. Equipe de France. Les Bleus sont-ils plus forts que l'an passé ?

Cette année, l'objectif n'a pas vraiment changé, et nos Bleus feront le maximum pour remporter le Tournoi des 6 Nations. La tâche s'annonce compliquée, mais nos Tricolores ont l'air plus fort que jamais.

Où en est le niveau du 15 de France, avant d'affronter l'Italie à Rome ce dimanche ? À en croire les statistiques, tous les voyants sont au vert, et nos Bleus sont les principaux favoris de cette nouvelle édition du Tournoi des 6 Nations. Actuellement deuxième derrière nos voisins irlandais, l'équipe de France pourrait chiper la première place en cas de nouveau Grand Chelem, et également se rapprocher du record historique des All Blacks et de l'Angleterre. En effet, ces deux nations étaient parvenues à rester invaincus durant 18 matchs, ce qui, en cas de Grand Chelem des Bleus, serait synonyme d'égalisation de ce record mondial. En attendant que les matchs se jouent, portons un coup d'œil aux atouts de l'équipe de France, qui nous poussent à croire qu'elle est encore meilleure que l'année dernière !

Si durant un moment, le 15 de France n'arrivait plus à gagner, et balbutiait en fin de match au point de perdre bons nombres de ses rencontres dans les arrêts de jeu ou à la dernière action, ce n'est désormais plus le cas. À présent, l'équipe de France a appris à gagner sans forcément jouer son meilleur rugby, et c'est une qualité que seules les grandes nations possèdent. En effet, durant ses 13 derniers matchs gagnés, le 15 de France n'a pas tout le temps dominé outrageusement les débats, et parfois, les petites victoires sont celles que l'on savoure le plus. Dernièrement, face à l'Australie, durant la tournée d'automne, l'équipe de France s'est fait peur et a remporté le match sur un coup de génie de Damian Penaud, à la 76ème minute. Avant encore, face au Japon cet été, lors du second test-match, où nos Bleus avaient réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps, alors qu'ils étaient menés 15-7. Ce jour-là, l'équipe de France avait finalement gagné 15-20.