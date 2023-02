15 DE FRANCE. La charnière des Bleus, l’un des (seuls) points positifs face à l’Italie ?

Si la rencontre face à l'Italie n'a pas été bonne pour le 15 de France, tout n'est pas à jeter. À commencer par la charnière des Bleus, qui a su se montrer solide.

15 de France. Voici le nouveau record, peu glorieux, que la France a signé face à l'Italie.Contrairement à ce que l'on pourrait penser à chaud, tout n'est pas à jeter pour le 15 de France suite à la rencontre face à l'Italie. En effet, et malgré les nombreux points noirs que l'on peut trouver à la prestation des Tricolores (notamment l'indiscipline), certains aspects ont été plutôt rassurants. Et parmi eux, la performance des trois joueurs de la charnière : Dupont, Ntamack et Jalibert. Car oui, même si les trois hommes n'ont pas traversé le terrain, ces derniers ont fait plus que le strict minimum, surtout avec un pack qui a souffert face aux Italiens. À commencer par le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, qui a toujours su inverser la pression, grâce à son excellent jeu au pied. En témoigne les sorties de camp de l'équipe de France, qui ont toujours été maîtrisées. Sans parler bien sûr de sa défense, toujours aussi agressive. Néanmoins, "Toto" a été moins en vue que les deux ouvreurs du XV de France. Son coéquipier de club, Romain Ntamack, a lui été décisif sur deux des quatre essais, adressant deux belles passes au pied à ses ailiers Penaud et Dumortier. Propre le reste de la partie, il a été remplacé peu après l'heure de jeu par le Bordelais Matthieu Jalibert, qui a inscrit l'essai libérateur sur l'un de ses premiers ballons. En bref, de belles prestations pour les trois joueurs, surtout dans un match aussi compliqué à gérer. Car oui, l'indiscipline chronique des Tricolores, jumelée à la hargne des Italiens n'ont pas facilité la tâche aux deux Toulousains ainsi qu'au joueur de l'UBB.

15 DE FRANCE. Le valeureux François Cros de retour pour affronter l'Irlande ?De quoi nous rassurer donc, à une semaine d'affronter les favoris de ce Tournoi 2023, les Irlandais d'Andy Farrell. Une rencontre où la prestation de la charnière sera, une fois de plus, primordiale. D'autant qu'en face, l'Irlande sera peut-être privée de ses deux titulaires au poste : Gibson-Park (forfait contre le Pays de Galles), et le capitaine Jonathan Sexton, sorti sur blessure lors de la première journée du Tournoi...

