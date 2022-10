15 DE FRANCE. Brice Dulin, le grand perdant de cette tournée ?

Malgré la blessure de Melvyn Jaminet, le Rochelais Brice Dulin n'a pas été retenu par Fabien Galthié pour préparer cette tournée d'automne. Un coup dur pour le joueur, à moins d'un an de la Coupe du Monde.

Ce lundi, Fabien Galthié a annoncé la liste des 42 joueurs qui prépareront cette tournée d'automne 2022. Une série de matchs qui verra le XV de France affronter l'Australie, l'Afrique du Sud, ainsi que le Japon. Et si de nombreux joueurs ont eu la bonne surprise d'être appelés pour la première fois (Uberti, Dumortier), d'autres n'ont pas eu cette chance. Et parmi eux, l'arrière du Stade Rochelais Brice Dulin, qui figure clairement comme l'un des grands absents de cette liste. Malgré ses 32 ans, l'ancien joueur du Racing, de Castres et d'Agen est actuellement l'un des meilleurs joueurs français à son poste. En témoigne d'ailleurs son début de saison, qui, même s'il a été freiné par une blessure, reste très satisfaisant. Néanmoins, ses performances n'ont pas suffisamment convaincu le staff tricolore, qui a préféré sélectionner le Toulousain Thomas Ramos, le Bordelais Romain Buros, ainsi que le Montpelliérain Anthony Bouthier. Une surprise donc, d'autant que l'actuel titulaire au poste, Melvyn Jaminet, a dû déclarer forfait suite à une blessure à la cheville survenue ce week-end face au CAB...

Forcément, plus le temps passe, et plus l'échéance suprême se rapproche : la Coupe du Monde 2023, en France. Les places sont donc de plus en plus chères, et chaque rassemblement est une occasion pour montrer l'étendue de son talent. Malheureusement pour Brice Dulin, celui-ci se fera sans lui, là où ses concurrents pourront s'exprimer. Notamment Thomas Ramos, qui aura une vraie carte à jouer cet automne. Auteur d'un incroyable début de saison, le Toulousain sera, sauf grosse surprise, le titulaire à l'arrière durant cette tournée. Mais alors, pourquoi Brice Dulin n'a pas été retenu par Fabien Galthié et son staff ? Si aucune justification n'a, pour l'heure, été donnée, le fait que Dulin ne bute pas à forcément dû rentrer en compte. De plus, le Rochelais n'est pas aussi polyvalent que ses concurrents, qui peuvent chacun occuper deux postes sans aucune difficulté (10 et 15 pour Bouthier, Jaminet et Ramos, 15 et ailier pour Buros). Un aspect primordial dans le rugby moderne, surtout dans un banc composé la plupart du temps de seulement 2 trois-quarts. Mais alors quoi, Brice Dulin a-t-il déjà dit adieu à la Coupe du Monde ? Rien n'est moins sûr, car même si ce dernier est absent de cette liste, notons que de nombreux novices sont présents. Un moyen de concerner tout le monde, et d'effectuer des derniers tests avant la Coupe du Monde. De plus, si Dulin réalise une grosse saison avec son club, il sera difficile de se passer de son expérience, mais aussi de son talent sur le terrain, et notamment sous les ballons hauts...

