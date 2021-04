6 Nations Féminin. Les Bleues marchent sur l'Irlande avec pas moins de 56 points inscrits [VIDÉO]

Les Bleues ont surclassé les Irlandaises et s'offrent une un crunch face aux Anglaises pour la finale.

Ce samedi, les Bleues se sont imposés avec pas moins de 56 points inscrits aux Irlandaises. Elles ont produit un rugby chirurgical avec des prises d'intervalles et du jeu debout qui sont désormais leur marque de fabrique. On note notamment la prestation de Madoussou Fall, très en vue durant toute la partie. La seconde ligne n'a manqué aucun plaquage (100 % sur les 8 plaquages) et a permis à son équipe d'être dans l'avancée balle en main.

Les Bleues s'offrent désormais un crunch pour la finale du Tournoi. Mais la tâche ne sera pas facile après avoir battu les Irlandaises et les Galloises. Les Anglaises ont également pris le dessus avec deux victoire bonifiées contre l'Écosse (52-10) et les Italiennes (3-67), soit un total de 119 points en deux matchs. Les vice-championnes en titre ont déjà battues les Françaises à deux reprises en novembre dernier. Mais impossible n'est pas Bleue.