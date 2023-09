VIDEO. Champions du monde de rugby, découvrez la folle histoire de l’équipe de France des avocats !

Du 14 au 16 septembre, des avocats passionnés du ballon ovale se sont réunis en France pour disputer leur Coupe du monde.

Le week-end du 16 septembre, les avocats du barreau de Paris ont fait briller leur profession. Loin des tribunaux, c’est avec les codes du rugby que ce XV de France original s’est illustré. En effet, ils sont devenus champions du monde de rugby à XV des avocats. C’était lors d’une compétition organisée au Complexe Sportif Octave Lapize de Villiers-sur-Marne, terrain habituel de l’UBM Rugby 94.

Pour l’occasion, pas moins de 6 équipes étaient présentes. Dans la poule A, on retrouvait l’Angleterre, l’Irlande et les USA, alors que l’autre groupe était composé de la France, de l’Italie et d’une formation "barbarians". Pour l’occasion, les joueurs s'affrontent au cours de deux périodes de 20 minutes.

TOP 14. Angers, terre d'accueil : le Stade Rochelais délocalise en AnjouPour cette édition française, il fallait que ce mondial ait lieu en même temps que sa grande sœur. En parallèle des Bleus de Fabien Galthié, le XV des avocats ne voulait “pas rater le coche et profiter de l’événement”, nous affirme Charles Serres, membre de l’équipe depuis ses années étudiantes.

Ainsi, le centre de vocation et pilier en reconversion explique aussi que l’histoire de sa formation est forte en souvenir. Ils avaient déjà remporté un titre en 2010. S’il n’est rentré dans l’équipe que quelques années après, Charles Serres nous livre l’héritage de ce titre.

C’était une édition un peu réduite. Elle se jouait à Rome, mais elle avait été pas mal perturbée par l’éruption du volcan islandais que l’on connaît au nom imprononçable. Encore aujourd’hui, il y a quelques vainqueurs de cette compétition qui sont encore là, ou qui gravitent autour du club.”

EXCLU. Champion du monde, retraçons le parcours fantastique de l'équipe de France militaire de rugby !

Un trophée à la maison ? Ça se gagne !

Mais en cette mi-septembre, les avocats du barreau de Paris, réunis sous l’étendard tricolore, voulaient doubler la mise. Treize printemps plus tard, ils défient donc leurs confrères étrangers et compagnons du week-end.

Tout d’abord, les Français affrontent les Italiens, tenants du titre. Cette équipe “très forte” avec des “très gros gabarits” et qui “sont arrivés à 50 à Paris”. Un match compliqué face à une équipe sacrée lors de l’édition 2018 à Chicago, mais remporté grâce à une belle performance des remplaçants. Score final : 9 à 3. Par la suite, une équipe des Barbarians “comprenant des joueurs qui viennent d’un peu partout” leur a posé moins de difficultés. Une large victoire 20 à 0 permet aux Français de filer en demi-finale.

Le week-end arrivé, l’odeur des phases finales se faisait sentir. En demi-finale, ce sont les pires ennemis de beaucoup de monde au rugby, mais Charles Serres ne veut pas qu’on se méprenne : “Ce sont des super gars et des super joueurs de rugby. On les affronte tous les ans pour le Tournoi des 6 barreaux (NDLR : équivalent du 6 Nations) depuis une quinzaine d’années.” S’ils les rencontrent habituellement en hiver, la fin de l’été va bien aux Français également ! Pour aller en finale, ils battent les sujets du Roi Charles sur le score de 16 à 0 pour leur “meilleur match du tournoi”.

ÉDITO. Sans argent, peut-on encore exister dans le rugby amateur du Sud-Est ?Enfin, la finale arrive. D’habitude, le rugby prend ses armes le dimanche à 15h00. Cependant, c’est vers l’heure du thé un samedi après-midi que les Français disposent des Irlandais. Dans un match sous haute tension, Froggies et Celtes s’arrachent sur le pré. Aucune formation n’arrive à prendre le dessus sur l’autre dans le jeu, même si Charles Serres nous affirme que “ce n’était pas si fermé que ça”. Pour prendre les devants, l’ouvreur Matthieu Sanchez marque une pénalité et un drop. La gagne, elle, se scellera par le pied de Louis Druart. Champions du monde, les Français battent les Irlandais sur le score de 6 à 9.

Une fête du rugby avant tout

Après l’effort, les moments de réconfort ne se sont pas fait attendre. Entre deux matchs du mondial des Tricolores de Marcoussis (ou Rueil-Malmaison), les avocats français partagent des bons moments avec leurs confrères de l’autre bout du globe. Invités à la fête, des avocats espagnols ont été conquis par l’événement. Ils le promettent, ce seront eux qui organiseront la prochaine.

En récompense et entre deux rendez-vous entre copains, les champions ont aussi eu le droit à quelques surprises. Entre autres, Pierre Berbizier et Thierry Dusautoir les ont félicités par le biais de messages ou de vidéos dédiés. Plus atypique et sans complexe, Vincent Moscato leur adresse un message plus humoristique : “Félicitations les baveux, j'espère que ça ne va pas faire monter vos notes d'honoraires !"

RUGBY. En Pro D2 ou amateur, quels joueurs du XV de France sont remontés depuis les divisions inférieures