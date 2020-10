WTF - Le jour où Nans Ducuing a découvert le ''churros'' de Maestri dans ses crampons [VIDEO]

Le Bordelais Nans Ducuing est revenu sur ses premières sélections avec le XV de France et sur le bizutage que lui a réservé Maestri.

Nans Ducuing, c'est le joueur avec qui on aimerait tous passer une troisième mi-temps. Non seulement le Bordelais aime se déguiser et faire le pitre, il excelle aussi dans les imitations et ne manque pas d'anecdotes mémorables pour passer une super soirée. Il nous a récemment régalés en imitant son entraîneur Christophe Urios. Mais il a aussi dans l'escarcelle des histoires magiques. Pour video-primary-info-renderer">2v1 TV, il est notamment revenu sur ses premières sélections avec l'équipe de France. C'était en 2017 face à l'Afrique du Sud. S'il a été marqué par cette tournée chez les Boks, ce n'est pas seulement parce que les Bleus ont pris tarif. Mais c'est aussi à cause du bizutage personnel que lui a réservé son coéquipier Yoann Maestri : un cadeau odorant laissé dans sa nouvelle paire de crampons (à partir de 39'15). Ah les valeurs du rugby !

Crédit vidéo : 2v1 TV