Vous vous rappelez de James O'Connor ? Il a été décisif pour les Reds en Super Rugby AU [VIDÉO]

C'est au poste d'ouvreur que l'ancien Toulonnais James O'Connor a aidé les Reds à dominé les Waratahs ce vendredi en Super Rugby.

Top 14 - James O'Connor et Ali Williams sanctionnés par la LigueEh mais au fait, que devient James O'Connor ? C'est peut-être une question que vous vous posiez ce samedi, tranquillement assis dans votre canapé en train de siroter un panaché. Sachez que l'ancien joueur du Rugby club toulonnais va bien. Après avoir quitté la Rade en 2017, il a rejoint l'Angleterre où il a joué les Sharks de Sale pendant deux saisons. À la fin de l'exercice 2019, il est retourné en Australie et s'est engagé avec les Reds. Une franchise dont il avait porté le maillot en 2015 entre deux saisons avec Toulon. À presque 30 ans (il les aura le 5 juillet), l'ancien bad boy/golden boy du rugby australien a laissé tomber la coupe de beau gosse pour les cheveux courts. Preuve de maturité ? Seul l'avenir le dira. [TRANSFERT] Super Rugby - Officiellement aux Reds, James O'Connor convoite le MondialCe vendredi, c'est à un poste où on n’avait pas vraiment l'habitude de le voir qu'il a aidé la formation du Queensland à tenir tête aux Waratahs. Ailier, arrière et parfois même centre, c'est avec le numéro 10 dans le dos qu'il a marqué deux pénalités décisives en fin de partie. On joue la 76e et les deux équipes sont dos à dos 26 partout. Wright, Daugunu, McDermott et Wilson ont marqué pour les locaux. Les visiteurs n'ont eu franchi la ligne qu'à deux reprises par Johnson-Holmes et Maddocks. Mais Harrison a ajouté 12 points au pied. O'Connor prend alors le relai d'Hegarty et réussi deux pénalités pour mettre les siens à l'abri. Score final, 32 à 26.