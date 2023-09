VIDEO. XV de France. Louis Bielle-Biarrey : ''Qui me fait chier pendant ma sieste ?'', c'était Fabien Galthié 😅

Louis Bielle-Biarrey s'est installé au sein du XV de France à vitesse grand V. Le Bordelais en a toujours rêvé mais il ne s'imaginait pas vivre ça aussi rapidement.

COUPE DU MONDE. Excellent face à la Namibie, Bielle-Biarrey a-t-il bousculé la hiérarchie à l'aile du XV de France ?Louis Bielle-Biarrey sera-t-il titulaire contre l'Italie puis lors des phases finales ? En l'espace de quelques matchs, celui qui au départ ne devait pas participer à cette Coupe du monde, s'est révélé sous le maillot du XV de France. Un pari de Fabien Galthié, qui l'a retenu aux dépens de France U20, pour ce Mondial et qui pour l'heure s'avère gagnant.

Passionné d'ovale depuis tout petit, le Bordelais vit un rêve éveillé. Surclassé dans les catégories jeunes en équipe de France, il a une fois passé les étapes à vitesse grand V. Il faut dire que LBB ne manque pas de vitesse sur le pré. Et ce, depuis tout petit comme on peut le voir dans cette vidéo publiée ce vendredi par la FFR.

Intitulée "Bielle-Biarrey, itinéraire d'un enfant surdoué", on y découvre le jeune tricolore avec le dos dans le dos, un casque déjà vissé sur la tête et des appuis qui faisaient mal à ses adversaires. "Entre rêver de devenir rugbyman et le devenir, ce sont deux choses différentes." Depuis ses 5 ans, il n'a jamais arrêté en ayant toujours cet objectif en tête de devenir professionnel.



Jamais il n'aurait imaginé participer à une Coupe du monde avec le XV de France si tôt dans sa carrière et encore moins en France. Mais on peut imaginer qu'il était déjà dans le collimateur du staff des Bleus, notamment grâce aux entraînements communs entre les Bleus et les Bleuets à Marcoussis.



S'il avait bien évidemment croisé Fabien Galthié, son premier vrai échange avec le sélectionneur tricolore a été pour le moins original. Alors qu'il faisait la sieste, LBB a été réveillé par un coup de téléphone. "Je me suis dit "put** qui c'est qui me fait chier pendant ma sieste !" Et là, je décroche avec une voix d'endormi, et il me dit "bonjour, c'est Fabien Galthié, je te dérange ?" Et bien non du coup, pas du tout." Un échange interrompu par la joue du 3/4 qui a raccroché. "J'étais un peu gêné."







Depuis, on imagine que la relation entre les deux hommes a évolué. Le sélectionneur semble faire de plus en plus confiance à l'Isérois. Titulaire contre l'Ecosse et les Fidji en matchs de préparation, il a ensuite enchaîné deux titularisations contre l'Uruguay et la Namibie. Il totalise déjà quatre essais en 5 apparitions sous le maillot tricolore.



Il a non seulement été impressionnant grâce à ses qualités de vitesse, mais aussi par sa maturité. À l'image de cette passe volleyée pour Danty face aux Namibiens. Loin d'être impressionné par l'événement, il vit le moment présent sans se poser de questions. "Je n'aurais pas pu imaginer un début de carrière comme ça".