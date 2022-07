VIDEO. WTF. Mais qu'est-il arrivé à ce bon vieux Vincent Moscato ?

On le sait, Vincent Moscato aime aller au mastic. Mais l'ancien joueur est tombé sur quelqu'un de plus solide que lui... un escalier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vincent Moscato (@vincent.moscato)

Cette semaine, c'est un Vincent Moscato bien amoché au niveau du visage qui est apparu sur les réseaux sociaux. On sait que l'ancien joueur aime bien aller au mastic. Mais il ne nous pas semblé voir son nom sur la feuille de match de l'équipe de France face au Japon samedi dernier. Est-il tombé dans un traquenard ? D'aucuns se souviendront aussi qu'il avait été pris à partie en 2014 dans les rues de Lille. Heureusement, l'animateur avait su garder son sang-froid avant que ça ne se termine en bagarre. Face aux nombreuses questions entourant ses blessures, Vincent Moscato a mis les choses au clair dans un message posté sur Intagram : "Je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Bon voilà, de toute façon, je sais que vous n’allez pas me croire. Mais bon, voilà ! Je préfère vous le dire... tout le monde me demande et j’en ai marre ! Je me suis cassé la figure dans les escaliers ! Allez, je vous embrasse !" VIDEO. Moscato garde son sang froid dans ce qui aurait pu être une bagarre dans les rues de Lille