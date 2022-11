VIDÉO. Vous avez vu cet offload à la docteur Octopus d’Etzebeth face à l’Irlande ?

Eben Etzebeth a sorti une action de grande classe pour permettre à son équipe d'inscrire l'essai de l'espoir face à l'Irlande. Sonny Bill sort de ce corps !

Samedi, la France accueillera enfin les champions du monde sud-africains, à Marseille. L’occasion pour les ouailles de Galthié de se frotter à ce qui ce fait de mieux au monde, surtout en termes de défi physique. D’autant qu’après leur défaite en Irlande (19 à 16), les Boks arriveront remontés comme jamais au Vélodrome pour faire tomber les Bleus. Et même si son compère de Jager ne sera pas là, leur assurance tous risques niveau agressivité et puissance sera bien présente, puisque Eben Etzebeth sera de la partie.

RUGBY. Les Springboks privés de la poutre de leur pack face aux Bleus

D’ailleurs, on l’oublie parfois mais si le 2ème ligne de 31 ans reste la référence à son poste, ce n’est pas que pour son physique musculeux (2m03 pour 122kg), mais également pour son intelligence dans le jeu et sa qualité de déplacement. Samedi à Dublin, l’ancien toulonnais a déjà sonné la révolte en nous sortant une action normalement réservée à Leone Nakarawa. Raffut de bucheron sur Hansen, attaque de la ligne et offload au-dessus des têtes de 3 adversaires pour offrir l’essai sur un plateau à Arendse. Mais suffisant pour l'emporter, mais somptueux. A une semaine du choc face à l’équipe de France, le centurion est donc en forme. Les Bleus sont prévenus…