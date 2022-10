VIDEO. Vous aussi vous l'avez vu ?! Quelle passe incroyable de Mack Hansen !

6 NATIONS. Mack Hansen, l'Australie n'en voulait pas, les Irlandais en sont déjà tous dingues !Alors qu'on joue la cinquième journée de Top 14, outre-Manche, la saison 2022/2023 du United Rugby Championship a débuté depuis quelques semaines désormais. Si certaines formations n'ont joué qu'un match, d'autres en sont déjà à leur troisième rencontre. C'est notamment le cas du Connacht qui a affronté l'Ulster, les Stormers ainsi que les Bulls. Malheureusement pour la province irlandaise, ces trois matchs ont débouché sur des défaites. Si bien qu'elle occupe la dernière place du groupe 1, dominé à l'heure actuelle par le Leinster. Ce n'est pas faute d'essayer. Lors de la visite des Irlandais aux Bulls ce vendredi soir, on a notamment vu une sublime passe de Mackenzie Hansen en bord de touche pour son coéquipier Jarrad Butler. Plaqué par deux joueurs, il a eu la lucidité et la maitrise nécessaire pour ajuster une passe dans le dos de toute beauté à la manière d'un basketteur.

😍 @ConnachtRugby with the beautiful slick hands 👏



Did you see Mack Hansen’s out-the-back pass? 🤯#BKTURC #URC | #BULvCON pic.twitter.com/CMJjdS93H9