VIDÉO. URC. Deux équipes sud-africaines en finale : un avant goût de la Champions Cup ?

D'un coup de pied victorieux, Mannie Libbok a offert la victoire aux Stormers face à l'Ulster. Les provinces sud-africaines dominent le championnat. Un avant goût de la Champions Cup ?

Ce week-end en demi-finale de l'United Rugby Championship, les formations sud-africaines ont affiché leur supériorité face aux provinces irlandaises. Et pour cause, le Leinster s'est, lors de la première demie, incliné sur sa pelouse face aux Bulls de Morne Steyn (26-27). Ce samedi, les Stormers recevaient l'Ulster. Et si les locaux ont rapidement pris les choses en main, menant 10-0 grâce à des réalisations de Kotze et Roos, l'Ulster est immédiatement revenu dans la partie, par le biais de Baloucoune puis Moore et le pied de Cooney. Résultat ? L'Ulster mène alors 15-10 aux agrumes.

Les Rochelais ont montré aux Bulls comment battre le Leinster selon la presse étrangère

Score qui restera inchangé jusque dans les derniers instants de la partie, avant que les Stormers, d'un dernier coup de collier décisif, fassent chavirer le Cape Town Stadium. Servi en bout de ligne, le futur racingman Warrick Gelant, plonge en terre promise et remet alors les deux équipes dos à dos (15-15). Manie Libbok, jusque-là peu en réussite dans ses coups de pieds, a la gagne au bout du soulier. Mais le demi d'ouverture ne tremble pas et qualifie son équipe pour une finale 100% sud-africaine, qui l'opposera aux Bulls ce samedi (19h30). Alors que leur participation pour la future Champions Cup vient d'être officialisé, les équipes sud-africaines tapent du poing sur la table. Les formations du vieux continent sont donc prévenues.