VIDEO. Tout en esquives et raffut dévastateur, Brian To'o s'amuse dans la défense adverse pour l'essai

Attention, ne clignez pas des yeux, Brian To'o n'est pas que puissant : il est aussi très rapide !

Oui, le rugby est un sport compliqué. Et si vous en doutez, allez donc faire découvrir ce sport à un, ou une, de vos amis. Mettez-le devant la télévision, sans lui expliquer les règles. Il pourrait être vite perdu, passé le "il faut marquer plus de points que l'adversaire, et se passer la balle en arrière." Rien que les rucks nécessitent quelques explications. Et de toute façon, même les "experts" du rugby ont du mal à se mettre d'accord sur certaines actions.

Heureusement, certaines actions restent assez simples à comprendre.

VIDEO. L'essai sensationnel du week-end est signée Langi Veainu et ses jambes de feuSi vous avez aimé la réalisation de Veainu, vous aimerez celle de Dylan Edwards, inscrite lors de la dernière journée de NRL. Les Penrith Panthers sont venues à bout des Sea Eagles de Manly sur le score de 28 à 16, en prenant les commandes à partir de la demi-heure de jeu. Avec un plan simple : passer la balle à Brian To'o.

L'international samoan a distribué sa carte de visite à la défense adverse avec ses appuis de feu et raffut dévastateur. Lucide, il parvient à trouver du soutien pour que l'action aboutisse finalement à une réalisation collective. La classe !

L'essai est à voir dès le début du résumé de la rencontre :

Crédit vidéo : NRL - National Rugby League