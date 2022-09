VIDEO. TOP 14. OUTCH ! Rhule a fait siffler les côtes de Léo Berdeu avec ce joli caramel !

Le centre sud-africain de la Rochelle a collé un très gros plaquage à l'ouvreur du LOU Léo Berdeau ce samedi lors de la deuxième journée de Top 14.

Ce samedi, Lyon et la Rochelle ont ouvert le bal de la deuxième journée de Top 14. Les Rochelais ont été les premiers à marquer dans cette partie par Kerr-Barlow. Malgré de belles intentions, les locaux ont manqué de maitrise, laissant de nombreux ballons en route. Ils sont aussi tombés sur une très bonne défense rochelaise dans le premier acte. Les Maritimes ont mis beaucoup d'intensité à l'image de ce découpage dans les règles du centre sud-africain Raymond Rhule sur l'ouvreur du LOU Léo Berdeu. Le lancement était beau avec un ballon envoyé au-delà des 15 mètres. Mais les Rochelais sont rapidement montés en pointe. Ne laissant pas le temps aux Lyonnais, et notamment à Berdeu, de faire les bons choix pour trouver la faille et aller en Terre promise. Par la suite, c'est l'autre centre Danty qui a mis Botha sur le reculoir avec un gros plaquage offensif.