VIDEO - Top 14. Fin de série pour Clermont et Castres avec un festival offensif

Clermont a dominé Castres au Michelin et ainsi retrouvé le chemin de la victoire. Pour le CO, c'est un premier coup d'arrêt après plusieurs succès à l'extérieur.

Comme Toulouse face à Agen, Clermont s'est approché de la barre symbolique des 60 points marqués. Mais si le Stade était en déplacement, l'ASM jouait sur sa pelouse face à Castres. Un adversaire qui restait sur trois succès à l'extérieur. Les Auvergnats avaient donc toutes les raisons d'être méfiants. Eux qui n'avaient plus gagné à la maison depuis octobre dernier. Ce samedi, deux séries ont pris fin. Celle des défaites au Michelin de l'ASM et des succès en déplacement du CO. Contrairement à Pau, Lyon et Montpellier, Clermont a su résister au retour des Castrais. L'entame a été parfaite avec des essais de Raka et Vili ainsi que plusieurs pénalités de Parra.



Mais à la pause, seuls dix points séparaient les deux formations. Les Tarnais sont même revenus à sept longueurs à la 48e. C'est le moment qu'a choisi Raka pour intercepter une passe au large pour son doublé. Un essai qui relancé la machine clermontoise. Après les trois-quarts, ce sont les avants qui se sont illustrés dans le second acte. Le talonneur Fourcade répondant aux doublés de Bourgarit pour La Rochelle et Marchand pour Toulouse avec deux réalisations. C'est finalement Jedrasiak en puissance qui a scellé le score de la partie, 59 à 19.