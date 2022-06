VIDEO. SUPER RUGBY. Mamma mia, ces passes de Mo'unga, c'est un orgasme visuel

L'ouvreur des Crusaders Richie Mo'unga a été décisif lors de la demi-finale de Super Rugby face aux Chiefs avec deux sublimes passes pour l'essai.



La demi-finale du Super Rugby entre les Crusaders et les Chiefs n'a pas donné lieu au match de l'année. La faute sans doute aux conditions climatiques. Si bien que le score n'a plus bougé après la pause. Mais heureusement, il y avait sur la pelouse des joueurs de grand talent comme Will Jordan et surtout Richie Mo'unga. Alors que Beauden Barrett régale avec les Blues d'Auckland et lui met la pression pour le poste d'ouvreur chez les Blacks. Le numéro 10 des Crusaders a montré qu'il était toujours l'un des meilleurs à son poste. Et ce, malgré les éléments. Dans ce match cadenassé, où Matera a vu rouge, Mo'unga a été le détonateur de ce qui sera l'essai de la victoire. Après la demi-heure, il a déchiré la défense sur ses appuis et sa vitesse puis servi son coéquipier d'une sublime chistera. Il s'est ensuite remis dans la ligne pour adresser une merveille de passe vissée à son troisième ligne centre, auteur d'un doublé.