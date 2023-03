VIDEO. ''Ridiculous !'' Cette percée magistrale de Charles Piutau va vous faire aimer le rugby anglais !

L'arrière des Bears Charles Piutau a réalisé une sublime action face aux Saints en Premiership ce vendredi soir pour l'essai somptueux d'Harry Randall.



On tient peut-être l'un des plus beaux essais de l'année toutes compétitions confondues. Ce vendredi soir, Bristol a donné une leçon de rugby aux Saints de Northampton. Le genre de fessée qui vous marque pour quelques semaines. Les visiteurs ont encaissé pas moins de 62 points et neuf essais. On ne va pas vous refaire tout le match mais on se devait de vous parler de cette réalisation d'Harry Randall. Le demi de mêlée international n'a pas eu grand-chose à faire à la demi-heure de jeu si ce n'est raffuter un dernier défenseur et être au soutien de Charles Piutau. Servi aux abords de la ligne des 10 mètres, l'arrière des Bears a mis tout le monde d'accord avec le genre de percée qui termine dans toutes les bonnes compilations. L'ancien All black, désormais international tongien, a déchiré le premier rideau d'une pirouette inspirée avant de laisser sur place deux autres défenseurs avec un appui pied gauche destructeur. Il a ensuite mis les cannes. Jugeant parfaitement la situation et le fait que son demi de mêlée était au soutien, il lui a habilement déposé le ballon dans sa course du pied gauche. Un bijou.