VIDEO. Quand rugby rime avec filouterie et action de génie, c'est du pur plaisir

Faites-vous plaisir en regardant les gestes les plus fous de ces dernières années. Entre éclair de génie et filouteries, rien ne manque dans cette vidéo.

Si vous aimez regarder les Springboks dans le Rugby Championship cette année, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous. Le rugby est souvent comparé à un jeu de bourrins et de contact. Mais heureusement quelques joueurs sont encore là pour nous montrer que c'est avant tout un sport d'artistes ! On vous a trouvé la compilation qui rassemble rugby et cerveau. Oui oui, c'est possible. Qui a dit que les magiciens n'avaient jamais existé ? Si vous aviez des doutes, vous allez être rassurés. Il y en a pour tous les goûts. De la chistera à l'aveugle jusqu'aux combinaisons improbables, de quoi être écœuré à la fin de la vidéo. De très connues comme la passe par-dessus de Brian O'Driscoll. Mais aussi certaines passées inaperçues, comme l'énorme trompe-l'œil réalisé par l'équipe du Kenya. Prenez 10 minutes, asseyez-vous par précaution et admirez les artistes des temps modernes à l'œuvre. Attention même si l'envie vous prend, ne tentez pas de reproduire ça chez vous.