VIDEO. 💪Quand les plus solides rugbymen du monde se font des câlins sur le terrain, ça déménage !

''When The Strongest Rugby Players Meet Each Other'', comprenez quand les plus solides rugbymen du circuit se font des c√Ęlins sur le terrain.

Top 14. Sprints, crochets, offrande : mais non mais non, Cheslin Kolbe n'est pas mort [VID√ČO]Si la course aux gabarits d√©mesur√©s semble avoir ralenti avec notamment l'explosion au plus haut niveau de joueurs tels que Kolbe. Des golgoths foulent encore les pelouses des deux h√©misph√®res. Certains d√©passent facilement le double m√®tres, d'autres les 130 kilos. Et n'allez pas croire qu'ils √©voluent tous dans le pack. Il y a √©galement de tr√®s beaux b√©b√©s chez les trois-quarts. On retrouve en effet dans cette compilation une percussion de Julian Savea sur Kieran Read. Le troisi√®me ligne n√©o-z√©landais n'est pas le plus fluet sur le pr√©. Mais face √† la puissance de l'ailier all black, il s'est retrouv√© sur les fesses. Si vous aimez les culs, au rugby bien s√Ľr, vous allez √™tre servis.