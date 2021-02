VIDEO. Quand les Kaiviti Silktails remercient le personnel soignant en chanson

Une équipe semi-professionnelle fidjienne de rugby à 13 a tenu à remercier le personnel soignant australien à sa manière.

C'est la belle image du jour. Rapide mise en situation. Les Kaiviti Silktails, équipe fidjienne de rugby à 13, sont confinés dans leurs chambres d'hôtel pendant deux semaines. En effet, ces derniers viennent de poser pied à terre sur le sol australien afin de disputer la compétition locale, la Ron Massey Cup. Une compétition d'ailleurs commencée en 2020 mais mise en stand-by en raison de la pandémie de Covid-19. Les Silktails avaient qui plus est, remporté leur premier rencontre. Alors, depuis leurs chambres d'hôtel où ils sont confinés, les joueurs du Pacifique ont chanté afin de remercier le personnel soignant australien qui les accueille. Un chant typique fidjien intitulé ''Mo Ravi Vei Jisu'' et repris à plusieurs reprises notamment par la sélection nationale. Prenant et émouvant. On vous laisse admirer.

Crédit Vidéo : Guardian Australia