VIDEO. Quand Alun Wyn Jones et Jake Ball s'écharpent, ce n'est pas pour faire dans la dentelle !

En février dernier, les Gallois Jones et Ball avaient échangé quelques coups de points à l'entraînement. La vidéo est sortie, et ça déménage !

C'est un incident qui, en France, n'avait pas fait grand bruit. Pour autant, au sortir d'une année 2020 très difficile pour le Pays de Galles, cela avait pas mal fait jaser en Principauté, posant question sur la vitalité du groupe. De quoi parle-t-on ? On y vient : en début de Tournoi des 6 Nations de cette année, le capitaine Alun Wyn Jones était apparu avec un cocard avant le premier match face à l'Irlande. Si cela peut paraître anodin tant les coups sont nombreux et virulents sur le terrain, certains obervateurs n'avaient pas manqué d'avancer que l'homme le plus capé de l'histoire ne s'était pas fait ça en poussant sur le joug ou en sautant en touche, et qu'un incident avec Jake Ball pouvait en être la cause...

Le staff gallois avait alors démenti toute altercation avec un coéquipier et l'affaire s'était tassée, le XV du Poireau ayant ensuite plutôt fait parler de lui sur le terrain qu'en dehors. Pour autant, pour les curieux, le voile a enfin été levé sur cette affaire puisqu'une vidéo et visiblement filmée par une personne en tribunes ce jour-là a été publiée par RugbyLad sur son compte Twitter. On y voit la température monter entre Jones (1m98 pour 119kg) et Ball (1m97 pour 121kg) puis les deux golgoths "se filer" comme à l'ancienne, malgré la tentative de séparation de leurs coéquipiers Ken Owens et Josh Navidi notamment. Trois ou quatre crochets feront mouche de part et d'autre, laissant le capitaine gallois avec un bel oeil au beurre noir en suivant, donc. Voilà également peut-être pourquoi Jake Ball n'a joué que 27 minutes en 2021 avec le maillot rouge, pourquoi il quittera aussi le Pays de Galles pour son Australie natale à l'intersaison, à pas encore 30 ans et 50 capes au compteur... A Cardiff comme ailleurs, on ne touche pas aux légendes vivantes impunément.