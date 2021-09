VIDEO. Pro D2. Shane O'Leary (Rouen) a voulu jouer les filous mais il avait oublié la règle

L'ouvreur de Rouen Shane O'Leary a tenté un drop face à Aix-en-Provence. Mais il n'avait pas le droit de faire ce geste comme on vous l'explique dans cet article.

Le match de Pro D2 entre Provence Rugby et Rouen a vu les Normands s'imposer sur le score de 22 à 21. Un succès à l'extérieur qui leur permet d'occuper la 7e place après cinq journées. Un bon premier bloc soldé par deux victoires, autant de revers et un nul. Ce match s'est finalement joué à pas grand-chose. Les visiteurs peuvent notamment remercier leur arrière Peter Lydon pour son drop claqué à la 41e. Un geste opportuniste de la part de l'ancien joueur du Stade Français alors que son ouvreur avait tenté de surprendre les locaux sur un geste similaire. Après la sirène juste avant les citrons, Shane O'Leary avait en effet essayé de passer trois points au nez et à la barbe des Aixois, mais son coup de pied avait été contré. Heureusement d'ailleurs car si son coup de pied était passé, il y aurait eu un renvoi aux 22m.