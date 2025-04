PROD2. 12000 personnes, pari fou : pourquoi ce Montauban–Colomiers n’est pas un match comme les autres ?

12 000 spectateurs attendus, une ambiance de phases finales et un enjeu énorme à Ernest-Wallon ce vendredi soir.

Quand les dirigeants de Montauban ont décidé de délocaliser leur choc contre Colomiers dans l’antre du Stade Toulousain, ils voulaient frapper un grand coup. Mission accomplie : vendredi soir, devant près de 12 000 spectateurs, c’est bien plus qu’un match de saison régulière de Pro D2 qui se jouera. C’est un match couperet avant l’heure entre deux prétendants aux phases finales.

Un pari gagnant pour l'USM

Il y avait un risque. Quitter Sapiac pour Wallon n’était pas sans danger pour les Montalbanais. Mais l’audace a payé. L’événement a pris une dimension spectaculaire, avec une mobilisation populaire rare en Pro D2. Et sportivement, le contexte est idéal : grâce à leur victoire au forceps la semaine passée à Soyaux-Angoulême, les Verts se sont replacés dans la course au Top 6. Un succès contre Colomiers pourrait même les propulser au même nombre de points que leurs voisins haut-garonnais.

Colomiers vise encore plus haut

Mais en face, Colomiers ne vient pas pour faire de la figuration. Troisièmes avant cette 28e journée, les hommes à la colombe marchent sur l’eau en ce moment, enchaînant les démonstrations offensives. Avec plus de cinquante points marqués en moyenne sur les derniers matchs, l'équipe de Julien Sarraute est lancée vers les phases finales et lorgne sur une demi-finale à domicile. Pour cela, il faudra confirmer contre Montauban et espérer un faux pas de Brive.

Le centre néo-zélandais Raymond Nu’u, l’un des hommes en forme de cette fin de saison, ne cache pas son ambition dans les colonnes de La Dépêche :

"On peut viser le top 3. Il y a une vraie énergie dans ce groupe, on prend du plaisir et ça se voit sur le terrain." Le derby, joué sur la pelouse mythique d’Ernest-Wallon, ajoute une saveur particulière : "Ce sera comme jouer à la maison", glisse-t-il avec le sourire.

Deux dynamiques, une seule vérité sur le terrain

Montauban, emmené par des joueurs comme Kyllian Ringuet, sait que c’est le moment ou jamais pour frapper un grand coup. Colomiers, avec ses ailiers en feu et son milieu de terrain ultra-dominant, veut continuer sa marche en avant. L’enjeu est colossal : pour les deux équipes, la qualification directe pourrait se jouer là, sur 80 minutes.

Dans une ambiance digne des grandes soirées de Top 14, ce Montauban-Colomiers promet des étincelles. À Wallon, ce vendredi, pas question de calculer.