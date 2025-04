Pro D2. Sans crampons, pas sans ambition : le nouveau rôle ambitieux de Wisniewski

Jonathan Wisniewski a troqué le micro pour un nouveau défi sportif. Pourquoi cette transition pourrait-elle être le coup de boost dont le VRDR a besoin pour se développer ?

À 39 ans, Jonathan Wisniewski n’a pas rangé l’ambition au vestiaire. L’ex‑ouvreur, double meilleur réalisateur du Top 14, troque le micro Canal+ pour le costume de directeur sportif de Valence‑Romans Drôme Rugby. Nouveau défi, même précision.

Je suis très heureux de pouvoir participer à ce beau projet sportif et humain. Je suis fier de pouvoir apporter ma passion, mes idées, ma fraîcheur aussi après quatre années au cours desquelles je me suis confronté à d'autres défis. (Source : France Bleu)

Le métronome des perches s’offre un nouveau terrain

Près de 3 000 points, deux titres de meilleur buteur et des étapes au Racing 92, Grenoble, Toulon puis le LOU : « Wiz » débarque dans la Drôme avec un CV long comme un coup de pompe de 60 m. Sa science du jeu et son leadership naturel l’amènent logiquement à la gouvernance.

"Aujourd'hui, il va falloir construire un quotidien, un modèle, parcequ' il n'y a pas beaucoup de club qui ont la réflexion d'avoir un directeur sportif et c'est vrai que j'ai trouvé ça intellectuellement passionnant de la part du VRDR de vouloir décharger un peu de pression à Fabien Fortassin, lui apporter des outils pour l'aider et puis de travailler sur la formation, il y a un vrai travail d'accompagnement, de suivi des talents et j'espère permettre à ce club de continuer à grandir."

VRDR, chantier Pro D2 et projet « Damiers 2029 »

11e cette saison après 27 journées de Pro D2, Valence‑Romans veut consolider sa place dans le rugby professionnel. Le plan « Damiers 2029 » mise sur une montée en puissance progressive, et Wisniewski en sera la caution haut niveau.

Dans son périmètre : école de rugby, espoirs et pros. Ambition : jeu identitaire, pépites locales polies maison et pipeline de talents pour l’équipe première. Il aura également un rôle d'ambassadeur du club comme l'explique le club dans son communiqué :

En externe, Jonathan sera garant du developpement des partenariats avec les clubs du territoire, et assumera des missions de representation comme de travail aupres des acteurs du rugby professionnel (LNR, clubs pros, agents...) comme amateur (FFR, clubs amateurs...), ainsi qu’aupres de l’ensemble de l’ecosysteme du VRDR (actionnaires, partenaires, licenciés...).

Entre deux analyses télé, le Tarnais d’origine a coaché les jeunes du LOU, guidé Vallons de la Tour et conseillé Vienne. Il boucle le DU « Manager de club pro » au CDES : gage de méthode et de vision. Une première avancée pour le VRDR qui présentera très prochainement son projet « Damiers 2029 ».

Un projet qui ne comportera pas le Koesio Stadium, puisque l'idée de construire un nouveau stade de 7 000 places à 44 millions a été abandonnée cette semaine. A la place, 20 millions d'euros seront investis dans la rénovation du stade Georges-Pompidou.