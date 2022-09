VIDEO. Pro D2. Les supersoniques Ravouvou et Naituvi ont fait parler la foudre à Mont-de-Marsan

Le match de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Oyonnax ce vendredi a été marqué par les superbes essais du Néo-Zélandais Ravouvou et du Fidjien Naituvi.

PRO D2. Qui est Wame Naituvi, la bombe fidjienne du Stade Montois ?Il ne fallait pas arriver en retard au stade André Boniface ce vendredi soir pour le choc de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Nevers. Dès la quatrième minute, l'ancien joueur de Bayonne Joe Ravouvou a senti le coup et mis les cannes pour un essai de 60m. Le Néo-Zélandais a parfaitement manœuvré dans la défense après avoir pris l'intervalle entre deux défenseurs avant d'accélérer. Ne laissant aucune chance à pas moins de huit joueurs locaux, dont Naituvi, bien trop loin de l'action pour pouvoir stopper l'ancien septiste. Mais le Fidjien n'a pas été en reste. Moins de dix minutes plus tard, il a lui aussi fait parler la poudre en bord de touche avec une accélération dévastatrice. Il a ensuite parfaitement joué le coup avec un coéquipier en replaçant derrière lui après l'avoir servi. Au soutien, il a conclu l'action près de 80 mètres après l'avoir initiée. Notez que le Français Alexandre de Nardi n'a pas été en reste avec deux superbes réalisations lors de la victoire 26 à 15 des Montois, désormais leaders du championnat.